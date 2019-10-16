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"Представляю себя в другой эпохе": Джамала показала роскошные фото из Киева

"Представляю себя в другой эпохе": Джамала показала роскошные фото из Киева
22:23 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Украинская певица Джамала с легкостью доказала, что за эффектными снимками можно не ехать за границу, а хорошо присмотреться к локациям украинских городов.

В сети она показала потрясающие фотографии, сделанные во время прогулок Киевом.

На одном из фото, которое Джамала опубликовала на инстаграм-странице, звезда позировала в трендовом брючном костюме в клеточку. Наряд певица выбрала из новой коллекции украинского дизайнера Екатерины Сильченко. Костюм Джамала дополнила пикантным топом, обувью на каблуках и очками.

Интересно, что Джамала выбрала для эффектного фото локацию, открытую для всех жителей и гостей Киева. Артистка позировала возле фуникулера, расположенного на Почтовой площади в Киеве.

 
 
 
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Когда смотрю на такие фото, иногда я представляю себя в другой эпохе. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Как выхожу из новой станции фуникулера прямо на Почтовую площадь, а оттуда на речной трамвайчик — наслаждаться бабьим летом и Киевскими склонами. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ А потом вспоминаю, сколько всего запланировано на день хватаю в одну руку кофе, во вторую сумку и вылетаю в самой удобной обуви выполнять свой чек-лист. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #jamala #яктебенелюбити #kyiv

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Когда смотрю на такие фото, иногда я представляю себя в другой эпохе. Как выхожу из новой станции фуникулера прямо на Почтовую площадь, а оттуда на речной трамвайчик – наслаждаться бабьим летом и Киевскими склонами, – романтично написала Джамала.

 
 
 
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Всього лише 183 години залишилося до туру «10» ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Уявляєте? Вже наступної суботи ми з командою розпочнемо нову road trip. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Для нас кожен тур — це одна величезна пригода, наповнена різними історіями, як веселими так і досить неприємними. Одного разу просто із нашого автобусу викрали саксофон ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Одразу заспокою вас, все закінчилося добре, інструмент повернувся власнику. Так, і таке трапляється ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Але зрештою, щоб там не трапилось, ми завжди отримуємо купу позитивних вражень, які даруєте саме ви, наші глядачі ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Друзі, а які історії у вас пов’язані з нашими концертам, можливо, траплялося щось незвичне? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Діліться вашими спогадами у коментарях ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #jamala10 #roadtrip

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Не обошла вниманием актриса и популярное среди туристов место – пешеходный мост через Днепр, с которого открывается потрясающий вид на столицу. Там Джамала предстала в трендовых велосипедках, топе и тренче.

Да и обычные стенды с афишами и лестницы могут выглядеть очень стильно – доказывает на практике Джамала.

Невероятно мило: Джамала поделилась нежным снимком со своим сыночком

Певица сделала осенние фото в нарядах от Екатерины Сильченко, которые поразили всю сеть.

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Фотосессия, Снимки, Певица, Джамала.
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