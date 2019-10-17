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Звезды "Сверхъестественного" сделали общие татуировки
Звезды "Сверхъестественного" сделали общие татуировки

Звезды "Сверхъестественного" сделали общие татуировки

Звезды "Сверхъестественного" сделали общие татуировки
11:22 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Теперь они называют себя тремя королями, но этот символ имеет для них и другое значение.

Свадьба Джеффри Дина Моргана стала для него очень запоминающимся событием. И дело не только в том, что актер наконец женился на своей давней возлюбленной Хилари Бертон.

В честь заключительного сезона "Сверхъестественного" Морган и его сериальные сыновья Дженсен Эклс и Джаред Падалеки сделали одинаковые татуировки.

На недавнем съезде фанатов шоу в Торонто старший из братьев Винчестеров поделился историей, которая стоит за идеей увековечить память о "Сверхъестественном". 

Сначала Эклс пошутил, что тату-сеанс ― это именно то, что происходит, когда вы идете на свадьбу своего отца, а потом признался, что не был удивлен, поскольку Джефф и Хилари ― довольно крутая пара, и от них можно было ожидать чего-то подобного на свадебном приеме.

По словам актера, мастер, вероятно, думал, что ему предстоит поработать с 10-12 людьми, а в итоге сделать татуировку пожелали около 50 человек. Пока другие гости начали себя украшать, сам Эклс принялся рассматривать каталог и обнаружил в нем "крутую" корону. Но оказалось, что не он один положил на нее глаз.

Они наконец вместе: "Друзья" порадовали фанов совместным снимков (Фото)

Морган заявил, что уже намеревался набить эту татуировку, и предложил Эклсу сделать такую же. Потом к ним присоединился и Падалеки, и в итоге вся троица украсила себя одинаковыми коронами.

Корона похожа на букву W, с которой начинается фамилия клана Винчестеров, и всегда будет напоминать актерам о времени, проведенном вместе на съемочной площадке "Сверхъестественного".

Заключительный 15 сезон сериала стартовал 10 октября и будет состоять из 20 эпизодов.

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Фильмы, Кино, Актеры, Знаменитости, Тату, Татуировки, Сверхъестественость.
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