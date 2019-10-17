Скачать
Четверг, 17.10.2019
Зеленский подписал закон о реформировании НАПК
Зеленский подписал закон о реформировании НАПК
"День за два": первые 50 дней работы Верховной Рады 9-го созыва (Видео)
"День за два": первые 50 дней работы Верховной Рады 9-го созыва (Видео)
Боксер из андеркарта Усика умер после боя
Боксер из андеркарта Усика умер после боя
Звезды "Сверхъестественного" сделали общие татуировки
Звезды "Сверхъестественного" сделали общие татуировки

Елена Зеленская покорила шикарным нарядом

Смотрите фото (3)
Елена Зеленская покорила шикарным нарядом
12:00 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Елена Зеленская очаровала поклонников элегантным нарядом.

Первая леди продолжает покорять сеть новыми нарядами. На этот раз вместе с Владимиром Зеленским, она отправилась в Ригу. Для встречи с президентом Латвии она выбрала элегантный наряд. Элегантный образ Елены составил длинный приталенный пиджак, а также слегка расклешенная юбка миди серо-голубого оттенка. Дополнили их классические лодочки на невысоком каблуке в тон одежде и минималистичные украшения.

Елена Зеленская подобрала контрастную деталь – взяла в руки маленький черный клатч с золотистой фурнитурой. Волосы первой леди были вытянуты и уложены на косой пробор, макияж сделан с легкими smoky, которые уже стали изюминкой в ее образах.

Также во время визита в Ригу она отправилась в украинскую среднюю школу, где встретилась с представителями украинской общины Латвии. Также успела посетить национальный музей, о чем рассказала в своем свториз.

Мерьем Узерли показала себя без макияжа (Фото)

"Три мамы и шесть детишек – похоже на веселую компанию)) А на самом деле это – начало важной и полезной инициативы по созданию дружественного и комфортной среды для родителей с детьми @babyroom_lv.

Как женщина и мама, я хочу, чтобы Украина стала страной равных возможностей, и верю, что как первая леди могу сделать для этого реальные шаги. @pilsetacilvekiem, @babyroom_lv и Apeirons, ваши проекты действительно делают жизнь людей лучше, а рассказ о вашем опыте защиты интересов людей с особыми потребностями, попечительства удобством общественных заведений для родителей и их детей и благоустройством городов для повышения их безопасности и комфорта был для меня очень полезным", – написала Елена на своей странице в Instagram.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Знаменитости, Стиль, Образ, Владимир Зеленский, Первая леди Украины, Елена Зеленская, Супругу Владимира Зеленского.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 17 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)
03 Эльза Хоск опубликовала соблазнительные фото в кровати
04 Отчего возникает шум в ушах и как от него избавиться
05 Президент подписал нововведения в закон о публичных закупках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Утренний дайджест: главные события Украины и мира 16 октября
Утренний дайджест: главные события Украины и мира 16 октября
Сухо и солнечно: прогноз погоды на 17-18 октября
Сухо и солнечно: прогноз погоды на 17-18 октября
ЦИК присоединилась к процессу улучшения Избирательного кодекса
ЦИК присоединилась к процессу улучшения Избирательного кодекса
Исследование: как бактерии на листьях переживают дневную жару
Исследование: как бактерии на листьях переживают дневную жару
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь