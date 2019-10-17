Елена Зеленская покорила шикарным нарядом

Новости шоу бизнеса:Елена Зеленская очаровала поклонников элегантным нарядом.

Первая леди продолжает покорять сеть новыми нарядами. На этот раз вместе с Владимиром Зеленским, она отправилась в Ригу. Для встречи с президентом Латвии она выбрала элегантный наряд. Элегантный образ Елены составил длинный приталенный пиджак, а также слегка расклешенная юбка миди серо-голубого оттенка. Дополнили их классические лодочки на невысоком каблуке в тон одежде и минималистичные украшения.

Елена Зеленская подобрала контрастную деталь – взяла в руки маленький черный клатч с золотистой фурнитурой. Волосы первой леди были вытянуты и уложены на косой пробор, макияж сделан с легкими smoky, которые уже стали изюминкой в ее образах.

Также во время визита в Ригу она отправилась в украинскую среднюю школу, где встретилась с представителями украинской общины Латвии. Также успела посетить национальный музей, о чем рассказала в своем свториз.

"Три мамы и шесть детишек – похоже на веселую компанию)) А на самом деле это – начало важной и полезной инициативы по созданию дружественного и комфортной среды для родителей с детьми @babyroom_lv.

Как женщина и мама, я хочу, чтобы Украина стала страной равных возможностей, и верю, что как первая леди могу сделать для этого реальные шаги. @pilsetacilvekiem, @babyroom_lv и Apeirons, ваши проекты действительно делают жизнь людей лучше, а рассказ о вашем опыте защиты интересов людей с особыми потребностями, попечительства удобством общественных заведений для родителей и их детей и благоустройством городов для повышения их безопасности и комфорта был для меня очень полезным", – написала Елена на своей странице в Instagram.