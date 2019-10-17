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Энрике Иглесиас поделился забавным видео

Энрике Иглесиас поделился забавным видео
17:57 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Недавно Энрике опубликовал в Instagram видео, в котором играет со своими детьми.

Энрике Иглесиас порадовал поклонников милым видео со своими детьми. Более того, русскоговорящая аудитория может ощутить еще больший восторг, ведь на фоне играет знаменитая песня из фильма "Бриллиантовая рука".

Иглесиас продемонстрировал не только то, что он хороший отец, но и неплохой актер. Когда его дочка или сын касались его тела, он делал вид, будто его бьет током.

Дети искренне смеялись, а дополняла атмосферу песня "А нам все равно", которая в момент записи видео играла на фоне. Видимо, мама детей Анна Курникова не дает забывать малышам о своих русских корнях. 

 
 
 
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Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

В комментариях под публикацией восторг разделился почти что на две страны. В большинстве своем умилялись испанские и российские поклонники Энрике. "А на заднем фоне "А нам все равно, а нам все равно! Не боимся мы волка и сову!" Вот что значит русская жена. Прелесть", ― написала одна из подписчиц. Некоторые даже задались вопросом, смотрел ли Иглесиас фильм "Бриллиантовая рука". 

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Также внимательные фанаты пары заметили, что Курникова сменила фамилию в Instagram на двойную. Это сразу вызвало вопросы о возможной тайной свадьбе Анны и Энрике. Напомним, что певец и российская теннисистка вместе уже почти 20 лет. Счастливые родители воспитывают двухлетних близнецов, Николаса и Люси.

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Все по теме:

Дети, Знаменитости, Музыкант, Энрике Иглесиас, Артист, Певец, Радость, Малыши.
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