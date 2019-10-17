Селена Гомез умилила поклонников школьной фотографией (Фото)

Новости шоу бизнеса:Селена Гомес была очень милой в детстве. Вчера она поделилась детской фотографией, которую интересно подписала.

Интересно, является ли ее подпись к посту неким лирическим отступлением? В четверг известная певица и актриса поделилась со своими поклонниками детским фотоснимком в Instagram. 27-летняя певица опубликовала умилительное школьное фото, на котором она гордо позирует в джинсовой майке на белую футболку еще с молочными зубами. Неясно, сколько ей лет на фото. Возможно,снимок был сделан еще задолго до того, как она снялась в фильме "Барни и друзья".

Многие фанаты сосредоточились на заголовке Селены, который не очень соответствовал картине: "Мы всегда делаем это вслепую". Это что слова из новой песни? Еще в августе Селена работает над новым альбомом, но до сих пор еще ничего не выпустила.

Ее соавтор песни "Bad Liar", Джастин Трантер, прокомментировал пост звезды смайликами бриллиантов. Поклонники немедленно заметили: "Готовят новый хит? Омг", "Это что лирика?", "Ждем новый альбом!", "Текст песни? Мое тело готово". Один комментатор задал важный вопрос: "Это значит, что она идет на любовный праздник". Напомним, что Lover Fest - это название маленького тура Тейлор Свифт летом 2020 года. Учитывая, что Селена и Тейлор являются друзьями, участие Селены Гомез в туре определенно возможно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram We always go into it blindly. Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) 16 Окт 2019 в 12:01 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Shoutout my boys Nolan and @jfaulhafer Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 9 Окт 2019 в 7:08 PDT

Последним альбомом Селены был "Revival", выпущенный в 2015 году. "Чтобы вы знали, я вижу ваши комментарии и работаю над этим", - написала Селена в середине лета в своем Instagram. Новая музыка может появиться раньше, чем все ожидают.

Интересным фактом также является то, что Селена поделилась школьным фото сразу после того, как ее экс-бойфренд Джастин Бибер опубликовал в свой Instagram пять фотографий из детства.