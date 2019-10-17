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Трудно справиться с расставанием: Кайли Дженнер замечена с рэпером Tyga (Фото)

Трудно справиться с расставанием: Кайли Дженнер замечена с рэпером Tyga (Фото)
16:35 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Появились эксклюзивные подробности о том, возобновят ли свои отношения Кайли и Трэвис Скотт.

Прошло несколько недель с тех пор, как 22-летняя Кайли Дженнер и 28-летний Тревис Скотт объявили о паузе в отношениях. Фанаты не перестают усыпать знаменитостей сообщениями о том, что они должны снова сойтись. "Кайли действительно ценит поддержку, которую она и Трэвис получили; она знает, что ее поклонники хотят, чтобы они снова были вместе; но она не подтверждает, что это произойдет", - сообщает источник HollywoodLife.

С тех пор, как 2 октября пара объявила о своем разрыве, фанаты в социальных сетях умоляли пару отложить в сторону свои разногласия: "Пожалуйста, возобновите отношения. Вы, ребята, - мое единственное спасение", "Спокойной ночи. Я хочу проснуться с хорошей новостью о Кайли Дженнер и Трэвисе Скотте".

"Кайли и Трэвис по-прежнему находятся в очень хороших отношениях, и их основным приоритетом является продолжение здоровых отношений, как никак они должны воспитывать свою совместную дочь Сторми", - продолжил источник. "Но они оба решили, что для них было бы лучше сделать паузу именно сейчас, и, хотя она не уверенна, что они сойдутся в ближайшее время, поддержка болельщиков означает для нее все".

 
 
 
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Публикация от 361 Magazine (@361magazine)

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На следующий день после объявления о разрыве,  Кайли была замечена возле студии бывшего парня Tyga 3 октября. Ходили слухи, что Tyga и Кайли начали встречаться в начале 2015 года, и официально прокомментировали свои отношения, когда ей исполнилось 18 лет в августе того же года.

Известная модель быстро опровергла слухи в Твиттере, написав: "Не было свидания с Tyga в два часа ночи". У нас с Трэвисом прекрасные отношения, и сейчас мы сосредоточены на Stormi. Наша дружба и дочь в приоритете".

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