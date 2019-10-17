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Известная актриса Эми Адамс ждет ребенка (Фото)

Известная актриса Эми Адамс ждет ребенка (Фото)
21:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Американская актриса Эми Адамс уже не впервые может ожидать ребенка – в 2010 году женщина родила дочь Авиан от актера Даррена Ле Галло.

На днях журналисты подметили кинозвезду с заметно округленным животом, который просматривался сквозь тонкое платье.

Семью Эми Адамс редко можно увидеть в полном составе на улице или светском мероприятии, ведь они уже достаточно давно ведут закрытый образ жизни. Новые кадры артистки и ее семьи зафиксировали папарацци на выходе из супермаркета – они уже начали подготовку к празднику Хэллоуина. Об этом сообщается на The Daily Mail.

На новых фотографиях можно увидеть, как 45-летняя Эми даже не пыталась скрыть свои изменения в фигуре, хотя и не дала никаких официальных подтверждений слухам о ее беременности. Фанаты же в свою очередь убеждены, что семья скоро пополнится новым малышом.

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Что известно о личной жизни Эми Адамс?

Голливудская звезда Эми Адамс уже 18 лет находится в отношениях с актером и художником Дарреном Ле Галло. Однако официально отношения звезды решили подтвердить только четыре года назад. У них есть 9-летняя дочь Авиана.

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Беременность, Актриса, Фото, Эми Адамс, Наряд, Подозрения.
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