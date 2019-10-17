Известная актриса Эми Адамс ждет ребенка (Фото)

На днях журналисты подметили кинозвезду с заметно округленным животом, который просматривался сквозь тонкое платье.
Семью Эми Адамс редко можно увидеть в полном составе на улице или светском мероприятии, ведь они уже достаточно давно ведут закрытый образ жизни. Новые кадры артистки и ее семьи зафиксировали папарацци на выходе из супермаркета – они уже начали подготовку к празднику Хэллоуина. Об этом сообщается на The Daily Mail.
На новых фотографиях можно увидеть, как 45-летняя Эми даже не пыталась скрыть свои изменения в фигуре, хотя и не дала никаких официальных подтверждений слухам о ее беременности. Фанаты же в свою очередь убеждены, что семья скоро пополнится новым малышом.
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#ЭмиАдамс вместе со своим мужем Дарреном Ле Галло ведет довольно закрытый образ жизни. На днях же чету вместе с их дочерью засняли на выходе из супермаркета: фото уже спровоцировало новый слух в сети — звезда определенно пытается скрыть беременность Подробности — по ссылке в описании нашего профиля —#spletnik #spletnikru #amyadams
Что известно о личной жизни Эми Адамс?
Голливудская звезда Эми Адамс уже 18 лет находится в отношениях с актером и художником Дарреном Ле Галло. Однако официально отношения звезды решили подтвердить только четыре года назад. У них есть 9-летняя дочь Авиана.