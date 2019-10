И женщиной-кошкой станет: как отреагировала Энн Хэтэуэй и что посоветовала Мишель Пффайфер (Фото, Видео)

Образ ловкой воровки Селины Кайл предстоит воплотить Зои Кравиц. Конечно, реакция коллег по актерскому цеху, которые уже примеряли на себя роль этой героини DC, не заставила себя ждать.

Энн Хэтэуэй тепло поздравила Кравиц, разместив публикацию в своем Instagram-аккаунте, и заодно обратилась к персонажу, пожелав Селине приятно провести время в новом воплощении. Напомним, актриса сыграла Женщину-кошку в фильме "Темный рыцарь: Возрождение легенды" (2012).

А Мишель Пфайффер, которой досталась аналогичная роль в ленте "Бэтмен возвращается" (1992), обеспокоилась тем, насколько комфортно чувствует себя Зои, принимая ответственность за культовый образ. Появившись на шоу "Доброе утро, Америка", Пфайффер сообщила, что очень взволнована новостью о назначении Кравиц на роль, а потом дала новой Женщине-кошке важный совет.

Актриса напомнила коллеге убедиться, что при разработке костюма учтут, как она будет ходить в ванную, подчеркнув, что такие, казалось бы, незначительные детали очень важны.

