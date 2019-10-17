Юрий Горбунов рассказал, почему они с Катей Осадчей закрывают лицо сына (Фото)

Новости шоу бизнеса:Звездная пара показывает Ваню только со спины.

Супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов относятся к тем звездным родителям, которые скрывают от широкой публики лица своих детей. Телеведущие если и показывают двухлетнего Ивана в Instagram, то всегда со спины. Так, в интервью "КП" в Украине" Юрий объяснил, почему они с Катей не показывают лицо малыша.

"А зачем? Он сам решит. Мы же у него не можем сейчас спросить разрешения. А это, я считаю, интимная часть семейной жизни", - сказал Горбунов.

Телеведущий также рассказал о воспитании сына. Он признался, что часто балует малыша. "Да, должна быть дисциплина, но для этого есть няня, для этого есть иногда мама. Папа для того, чтобы баловать", - считает Горбунов.

Юрий признался, что после рождения Вани сильно изменился. И если раньше они с супругой часто проводили время вдвоем, то сейчас на первом месте у них сын.

"Когда у меня есть свободный вечер, хочу провести его с ребенком, а не где-то, как раньше мы могли - а давай туда, а давай сюда. Сейчас ребенок – на первом месте. Иногда даже в кино ходим с Катей, когда Иван ляжет спать, чтобы не терять время, когда можно побыть с ним. Мы все стараемся делать втроем", - отметил ведущий.