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Приземлиться не смогли: самолет четы герцогов Кембриджских попал в ужасный шторм в Исламабаде

Приземлиться не смогли: самолет четы герцогов Кембриджских попал в ужасный шторм в Исламабаде
00:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости шоу бизнеса:Самолет с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон не смог приземлиться в Исламабаде.

Самолет с принцем Уильямом и герцогиней Кейт на борту дважды заходил на посадку в разные аэропорты Исламабада и был вынужден вернуться в Лахор из-за погодных условий.

Об этом сообщает Daily Mail.

"Самолет, перевозивший принца Уильяма и Кейт, дважды вынужден был прервать посадку после того, как попал в ужасные штормы", - говорится в сообщении

По словам принца Уильяма, с ним и его женой все в порядке, и пошутил, что он находится за штурвалом самолета.

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Пилот самолета Voyager британских ВВС дважды пытался приземлиться в разных аэропортах Исламабада из-за плохих летных условий. В итоге самолет по соображениям безопасности был вынужден вернуться в Лахор, откуда и вылетел.

Как сообщалось, принц Великобритании Уильям и Кейт Миддлтон 14 октября прибыли с официальной поездкой в Пакистан, где они пробудут по 18 октября.

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Пакистан, Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Исламабад.
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