Приземлиться не смогли: самолет четы герцогов Кембриджских попал в ужасный шторм в Исламабаде

Новости шоу бизнеса:Самолет с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон не смог приземлиться в Исламабаде.

Самолет с принцем Уильямом и герцогиней Кейт на борту дважды заходил на посадку в разные аэропорты Исламабада и был вынужден вернуться в Лахор из-за погодных условий.

Об этом сообщает Daily Mail.

"Самолет, перевозивший принца Уильяма и Кейт, дважды вынужден был прервать посадку после того, как попал в ужасные штормы", - говорится в сообщении

По словам принца Уильяма, с ним и его женой все в порядке, и пошутил, что он находится за штурвалом самолета.

Пилот самолета Voyager британских ВВС дважды пытался приземлиться в разных аэропортах Исламабада из-за плохих летных условий. В итоге самолет по соображениям безопасности был вынужден вернуться в Лахор, откуда и вылетел.

Как сообщалось, принц Великобритании Уильям и Кейт Миддлтон 14 октября прибыли с официальной поездкой в Пакистан, где они пробудут по 18 октября.