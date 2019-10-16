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Герцоги Кембриджские посетили жителей Гималаев (Фото)

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Герцоги Кембриджские посетили жителей Гималаев (Фото)
20:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:16 октября Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились на вертолете в горы Гиндукуш, где имели возможность пообщаться с жителями Гималаев.

В этот раз супруги отправились в горы. Именно там 28 лет назад побывала и мать принца Уильяма с официальным визитом – принцесса Диана. По случаю такого памятного события супругам вручили книгу с воспоминаниями.

Что интересно, для встречи Кейт Миддлтон не меняла образ и отправилась в предгорье Гималаев в длинной юбке серо-коричневого цвета, темной рубашке и кожаной жилетке. Ее образ дополнили любимые осенние ботинки на плоской подошве, в которых она неоднократно появлялась на публике, и головной убор с яркими перьями.

Принц Уильям тоже не менял look и поддержал свою жену, надев на голову белый берет с перьями, который когда-то тоже одевала на голову леди Ди.

Герцоги также посетили ледник Chiatibo в Национальном парке Брогиль, который растаял из-за глобального потепления.

Что известно о турне Уильяма и Кейт?

Это анонсированная поездка герцогов Кембриджских в Пакистан. Продлится турне до 18 октября. Путешествие принца Уильяма и Кейт Миддлтон стало одним из самых опасных. Из-за угрозы терактов в стране охрану королевской четы существенно усилили. Сейчас герцогов Кембриджских охраняют Тысяча сотрудников полиции будут охранять Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Пакистане 1000 правоохранителей.

Кейт Миддлтон перестала скрывать беременность

Известно, что принц Уильям и Кейт Миддлтон запланировали немало встреч в Пакистане, на которых обсудят важные социальные и гуманитарные темы. В рамках турне они встретятся с детьми, молодежью, членами правительства, бизнесменами, меценатами, волонтерами и защитниками природы.

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Принцесса Диана, Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Гималаи, Фото.
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