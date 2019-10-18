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СМИ: Известны подробности грядущей свадьбы Дженнифер Лоуренс

СМИ: Известны подробности грядущей свадьбы Дженнифер Лоуренс
09:10 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Знаменитость пойдет под венец уже в эту субботу, 19 октября.

Актриса Дженнифер Лоуренс сейчас активно готовится к данному торжеству. По информации прессы, знаменитость и ее жених "по уши влюблены друг в друга" и были "по-настоящему неразлучны" с тех пор, как жених сделал ей предложение руки и сердца. Теперь уже известно, что в эту субботу, 19 октября, состоится долгожданная свадебная церемония.

Как сообщается, это торжество состоится в роскошном месте в Род-Айленде (США), а организатором торжества стал известный звездный Марк Сид. Жених и невеста будут угощать гостей деликатесами и фирменными алкогольными коктейлями. Также среди закусок на торжестве будут представлены: лепешки из сладкого картофеля, брюссельская капуста с вялеными яичными желтками, копченая свинина с соусом из маринованных яблок и соленая треска.

Будущие супруги подготовили для всех гостей необычные десерты: приготовленный на огне хлебный пудинг с шоколадом, соленой карамелью и свежими яблоками, а также оладьи с ликером, сахаром и корицей.

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В wish-листе подарков, которые хотели бы получить молодожены, – набор для приготовления фондю на 11 персон, робот-пылесос, косметичка, универсальный адаптер-переходник, большой автомобильный холодильник, камера GoPro, беспроводная колонка Marshall и прочее.

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Все по теме:

Свадьба, Звезда, Знаменитость, Дженнифер Лоуренс, Бракосочетание, Торжество.
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