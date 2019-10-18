Звезда фильма "Чего хотят женщины" попала в больницу: что случилось

Новости шоу бизнеса:Хелен Харт была госпитализирована после ДТП.

Обладательница "Оскара", четырех "Золотых глобуса" и четырех "Эмми" Хелен Харт попала в автомобильную аварию, после которой голливудской актрисе потребовалась срочная госпитализация в одну из клиник Лос-Анджелеса.

Уточним, что во время происшествия ее машина перевернулась.

После осмотра Хелен Харт самостоятельно покинула медицинское учреждение, которое находится в одном из районом Беверли-Хиллз.

Теперь 56-летней звезде фильмов "Чего хотят женщины", "Изгой", а также "Суррогат" ничто не угрожает.

Напомним, что кроме многочисленных съемок в голливудский фильмах, Хелен Харт также сыграла в популярном американском ситкоме "Друзья", а также в сериале "Без ума от тебя".