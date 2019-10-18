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Звезда фильма "Чего хотят женщины" попала в больницу: что случилось

Звезда фильма "Чего хотят женщины" попала в больницу: что случилось
09:52 Сегодня Телеграф Фото: Телеграф EPA

Новости шоу бизнеса:Хелен Харт была госпитализирована после ДТП.

Обладательница "Оскара", четырех "Золотых глобуса" и четырех "Эмми" Хелен Харт попала в автомобильную аварию, после которой голливудской актрисе потребовалась срочная госпитализация в одну из клиник Лос-Анджелеса.

Уточним, что во время происшествия ее машина перевернулась.

После осмотра Хелен Харт самостоятельно покинула медицинское учреждение, которое находится в одном из районом Беверли-Хиллз.

Теперь 56-летней звезде фильмов "Чего хотят женщины", "Изгой", а также "Суррогат" ничто не угрожает.

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Напомним, что кроме многочисленных съемок в голливудский фильмах, Хелен Харт также сыграла в популярном американском ситкоме "Друзья", а также в сериале "Без ума от тебя".

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Все по теме:

ДТП, Лос-Анджелес, Госпитализация, Беверли Хиллз, Хелен Хант, Американская актриса, Автомобильная авария.
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