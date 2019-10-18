Актер Колтон Хейнс развелся со своим мужем

Новости шоу бизнеса:Звезда сериала "Волчонок" Колтон Хейнс развелся со своим супругом, арт-директором гостиниц Four Seasons, Джеффом Литэмом.

31-летний Колтон Хейнс, известный по сериалам "Стрела" и "Волчонок", наконец-то завершил бракоразводный процесс с 48-летним арт-директором сети отелей Four Seasons Джеффом Литэмом. В очередной раз подтвердив, что пышное торжество с огромным количеством приглашенных звезд ― не залог долгой и счастливой совместной жизни.

Пара обменялась свадебными клятвами в ноябре 2017 года, на церемонии, которую провела сама Крис Дженнер, присутствовали София Вергара, Билли Лурд, Мелани Гриффит, Джо Манганьело и многие другие селебрити. Но уже в мае 2018 года Хейнс и Литэм объявили о разводе, продлившемся в два раза дольше их брака из-за раздела совместного имущества.

Согласно юридическим документам, полученным изданием PEOPLE, решение о разводе вступило в силу 24 сентября этого года. Колтон Хейнс получил в единоличное пользование автомобиль BMW X5 2018 года выпуска, а также оставил себе платиновые кольца ― помолвочное и обручальное. Что касается Джеффа Литэма, то у него остались две машины ― Mercedes Benz Sprinter Van и Mercedes Benz 963, обе приобретенные в 2016 году.

Кроме того, мужчины подписали договор о том, что никто никому не обязан выплачивать алименты, и теперь готовы начать всё с чистого листа. Отметим, что в Америке даже отсутствие детей не мешает менее обеспеченному супругу при разводе просить материальной помощи у бывшего мужа или жены.