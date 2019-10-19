Молодые и менее знаменитые: архивные снимки звезд кино (Фото)

Пол Радд и Дженнифер Энистон во время съёмок фильма "Объект моего восхищения" в 1998 году
Эмма Уотсон, Дэниел Рэдклифф и Руперт Гринт на съёмках фильма "Гарри Поттер и философский камень", 2000 г.
Том Круз и Келли МакГиллис во время съёмок фильма "Лучший стрелок" в 1986 году
17-летняя Меган Маркл стала королевой встречи выпускников, Лос-Анджелес, 1998 год
Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк, когда они ещё встречались в 2002 году
19-летний Эштон Катчер во время работы моделью в Париже до того, как стать актёром
Киану Ривз в главной роли в фильме "Принц Пенсильвании" в 1988 году
Джим Керри в своей первой главной роли в короткометражном сериале "Утиная фабрика" в 1984 году
Джонни Депп в тату-салоне Fun City Tattoo в Нью-Йорке, 1993 год
Сара Джессика Паркер и Роберт Дауни-младший во время отношений в 1980-х годах
Дрю Бэрримор в рекламной съёмке для фильма "Плохие девчонки", 1994 г.
Леонардо ДиКаприо, Дэвид Блейн и Лукас Хаас в 1998 году
Кортни Кокс до съёмок в "Друзьях"
21-летний Джейсон Момоа во время съёмок в сериале "Спасатели Малибу"
Джастин Тимберлейк, Бритни Спирс и Райан Гослинг в ночном клубе, 2001 г.
Леонардо ДиКаприо со своими двоюродными родственниками в 1999 году
Дженнифер Лопес на съёмочной площадке фильма "Денежный поезд", 1995 г.
Гвинет Пэлтроу, Джуд Лоу и Мэтт Дэймон на съёмках фильма "Талантливый мистер Рипли", 1999 г.
Сильвестр Сталлоне и Сандра Баллок во время съёмок фильма "Разрушитель", 1993 г.
Кейси Аффлек, Минни Драйвер, Мэтт Дэймон, Бен Аффлек и Коул Хаузер на съёмках фильма "Умница Уилл Хантинг", 1997 г.
Довольный 16-летний Хит Леджер на кастинге в 1995 году
Стив Бушеми, Адам Сэндлер и Брендан Фрейзер на съёмочной площадке фильма "Пустоголовые", 1994 г.
Том Хэнкс на съёмках фильма "Всплеск", 1984 г.
21-летний Том Харди после победы в модельном конкурсе, 1998 г.