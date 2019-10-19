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Суббота, 19.10.2019
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Молодые и менее знаменитые: архивные снимки звезд кино (Фото)

Смотрите фото (25)
Молодые и менее знаменитые: архивные снимки звезд кино (Фото)
02:17 Сегодня Телеграф bugaga.ru Фото: bugaga.ru

Новости шоу бизнеса:Некоторые уже забыли, как они выглядели несколько десятилетий назад, а кто-то и вовсе не видел этих знаменитостей, когда они были моложе.

  • 1

    Пол Радд и Дженнифер Энистон во время съёмок фильма "Объект моего восхищения" в 1998 году

  • 2

    Эмма Уотсон, Дэниел Рэдклифф и Руперт Гринт на съёмках фильма "Гарри Поттер и философский камень", 2000 г.

  • 3

    Том Круз и Келли МакГиллис во время съёмок фильма "Лучший стрелок" в 1986 году

  • 4

    17-летняя Меган Маркл стала королевой встречи выпускников, Лос-Анджелес, 1998 год

  • 5

    Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк, когда они ещё встречались в 2002 году

  • 6

    19-летний Эштон Катчер во время работы моделью в Париже до того, как стать актёром

  • 7

    Киану Ривз в главной роли в фильме "Принц Пенсильвании" в 1988 году

  • 8

    Джим Керри в своей первой главной роли в короткометражном сериале "Утиная фабрика" в 1984 году

  • 9

    Джонни Депп в тату-салоне Fun City Tattoo в Нью-Йорке, 1993 год

  • 10

    Сара Джессика Паркер и Роберт Дауни-младший во время отношений в 1980-х годах

  • 11

    Дрю Бэрримор в рекламной съёмке для фильма "Плохие девчонки", 1994 г.

  • 12

    Леонардо ДиКаприо, Дэвид Блейн и Лукас Хаас в 1998 году

  • 13

    Кортни Кокс до съёмок в "Друзьях"

  • 14

    21-летний Джейсон Момоа во время съёмок в сериале "Спасатели Малибу"

  • 15

    Джастин Тимберлейк, Бритни Спирс и Райан Гослинг в ночном клубе, 2001 г.

  • 16

    Леонардо ДиКаприо со своими двоюродными родственниками в 1999 году

  • 17

    Дженнифер Лопес на съёмочной площадке фильма "Денежный поезд", 1995 г.

  • 18

    Гвинет Пэлтроу, Джуд Лоу и Мэтт Дэймон на съёмках фильма "Талантливый мистер Рипли", 1999 г.

  • 19

    Сильвестр Сталлоне и Сандра Баллок во время съёмок фильма "Разрушитель", 1993 г.

  • 20

    Кейси Аффлек, Минни Драйвер, Мэтт Дэймон, Бен Аффлек и Коул Хаузер на съёмках фильма "Умница Уилл Хантинг", 1997 г.

  • 21

    Довольный 16-летний Хит Леджер на кастинге в 1995 году

  • 22

    Стив Бушеми, Адам Сэндлер и Брендан Фрейзер на съёмочной площадке фильма "Пустоголовые", 1994 г.

  • 23

    Том Хэнкс на съёмках фильма "Всплеск", 1984 г.

  • 24

    21-летний Том Харди после победы в модельном конкурсе, 1998 г.

СМИ назвали самого влиятельного человека в Голливуде

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