Молодые и менее знаменитые: архивные снимки звезд кино (Фото)

1 Пол Радд и Дженнифер Энистон во время съёмок фильма "Объект моего восхищения" в 1998 году

2 Эмма Уотсон, Дэниел Рэдклифф и Руперт Гринт на съёмках фильма "Гарри Поттер и философский камень", 2000 г.

3 Том Круз и Келли МакГиллис во время съёмок фильма "Лучший стрелок" в 1986 году

4 17-летняя Меган Маркл стала королевой встречи выпускников, Лос-Анджелес, 1998 год

5 Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк, когда они ещё встречались в 2002 году

6 19-летний Эштон Катчер во время работы моделью в Париже до того, как стать актёром

7 Киану Ривз в главной роли в фильме "Принц Пенсильвании" в 1988 году

8 Джим Керри в своей первой главной роли в короткометражном сериале "Утиная фабрика" в 1984 году

9 Джонни Депп в тату-салоне Fun City Tattoo в Нью-Йорке, 1993 год

10 Сара Джессика Паркер и Роберт Дауни-младший во время отношений в 1980-х годах

11 Дрю Бэрримор в рекламной съёмке для фильма "Плохие девчонки", 1994 г.

12 Леонардо ДиКаприо, Дэвид Блейн и Лукас Хаас в 1998 году

13 Кортни Кокс до съёмок в "Друзьях"

14 21-летний Джейсон Момоа во время съёмок в сериале "Спасатели Малибу"

15 Джастин Тимберлейк, Бритни Спирс и Райан Гослинг в ночном клубе, 2001 г.

16 Леонардо ДиКаприо со своими двоюродными родственниками в 1999 году

17 Дженнифер Лопес на съёмочной площадке фильма "Денежный поезд", 1995 г.

18 Гвинет Пэлтроу, Джуд Лоу и Мэтт Дэймон на съёмках фильма "Талантливый мистер Рипли", 1999 г.

19 Сильвестр Сталлоне и Сандра Баллок во время съёмок фильма "Разрушитель", 1993 г.

20 Кейси Аффлек, Минни Драйвер, Мэтт Дэймон, Бен Аффлек и Коул Хаузер на съёмках фильма "Умница Уилл Хантинг", 1997 г.

21 Довольный 16-летний Хит Леджер на кастинге в 1995 году

22 Стив Бушеми, Адам Сэндлер и Брендан Фрейзер на съёмочной площадке фильма "Пустоголовые", 1994 г.

23 Том Хэнкс на съёмках фильма "Всплеск", 1984 г.