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Голливудская актриса Дженнифер Энистон умилила сеть детским фото

Голливудская актриса Дженнифер Энистон умилила сеть детским фото
14:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:В пятницу, 18 октября, актриса опубликовала архивный снимок из своего детства.

Голливудская актриса Дженнифер Энистон, которая на днях создала свою страницу в социальной сети Инстаграм, растрогала всех поклонников архивным фото.

Дженнифер в течение двух дней собрала более 13 миллионов подписчиков в Инстаграме. Первой публикацией стало совместное селфи с актерами сериала "Друзья", второй – курьезное видео, на котором Энистон разбивает телефон. 

На черно-белом фото будущая звезда "Друзей" позирует в шляпе, демонстрируя вьющиеся волосы. На другой фотографии 50-летняя Джен попыталась повторить свой детский образ в панаме, которая имела похожий цвет к глазам актрисы. 

 
 
 
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#TBT In style, then and now...

Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Дженнифер Энистон теперь в Instagram: первое видео актрисы поразило всех (Видео)

"На стиле. Тогда и сейчас", – лаконично добавила Энистон в подписи.

В течение 15 часов после публикации фото насобирало около 4,8 миллиона лайков и 48 тысяч комментариев – некоторые из них были от других знаменитостей. "Милый пирожок", – написала Риз Уизерспун.

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Все по теме:

Дженнифер Энистон, Актриса, Знаменитость, Голливудская актриса, Детские фото, Архивные фото.
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