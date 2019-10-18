В стиле Джеймса Бонда: Скарлетт Йоханссон рассказала, как ее парень сделал ей предложение

Скарлетт призналась, что Колин буквально сразил ее наповал, ведь его предложение руки и сердца было сделано в стиле фильма про Джеймса Бонда.
"Он очень обаятельный, внимательный и романтичный. И ему действительно удалось меня удивить. Даже если ты примерно представляешь, каким будет этот момент, он все равно остается прекрасным", - поделилась Йоханссон. По словам актрисы, слышать от другого человека, что он хочет провести с тобой всю свою оставшуюся жизнь - это самый восхитительный и особенный момент.
Напомним, что Колин и Скарлетт обручились в мае после двух лет знакомства. Йоханссон получает предложение руки и сердца уже в третий раз, а вот для Джоста это стало по-настоящему знаменательным событием, ведь это его первая помолвка. Оказывается, до встречи с актрисой Колин очень боялся брака.
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Однажды он признался, что как только кто-то из его знакомых женился, то сразу получал совет поскорее связать себя узами брака. А вот люди, которые были женаты больше пяти лет, напротив, просили его не торопиться и не заводить детей. И хотя Джост долгое время слушал опытных семьянинов, в итоге он все-таки решился и сделал предложение Скарлетт.