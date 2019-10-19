"Мастер Шеф" 9 сезон: кто покинул проект в 8 выпуске (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:18 октября состоялся очередной выпуск кулинарного шоу-проекта "Мастер Шеф 9"

Первая часть Мастер Шеф 9 сезон 8 выпуск от 18.10.2019 расскажет о дружбе.

Это важнейшая человеческая ценность. Судьи решили показать, что об этом не стоит забывать даже в условиях жесткой конкуренции. Участникам нужно всего лишь приготовить жареную дораду под соусом Голландез с пюре из корнеплодов. Проблема в том, что каждого повара приковали наручниками к определенному девайсу. Нож достался Аннушке, а ее считают самой медленной участницей проекта.

Смогут ли кулинары синхронизировать свои действия и работать слаженно? И как справится неторопливая Аннушка с 14 рыбными филе?

Смотрите онлайн в 1 части шоу Мастер Шеф-9 выпуск 8 от 18.10.2019

Во 2 части Мастер Шеф 9 сезон 8 выпуск от 18.10.2019 мы переместимся в парк-музей Пирогово.

Участники должны накормить голодных туристов и заработать как можно больше денег. Главным сюрпризом этого выпуска станет появление финалистов шоу Мастер Шеф Профессионалы Алика Мкртчяна и Екатерины Песковой. Сегодня любители будут работать под их началом. Удастся ли им найти общий язык? И как повлияет конфликт между Катей и Юлей на конечный результат?

Смотрите онлайн во 2 части Мастер Шеф-9 выпуск 8 от 18.10.2019

Третья часть Мастер Шеф 9 сезон 8 выпуск от 18.10.2019 привычно начинается с голосования.

В прошлом конкурсе команда победителей покинула Пирогово с рекордным для проекта заработком – 31 000 гривен. Обладателям черных фартуков придется бороться за каждый ингредиент блюда, применяя всю свою кулинарную эрудицию. В какой стране проходит экватор белых сосисок? А какое животное обвиняют в том, что оно не умеет писать?

Узнайте все ответы викторины в 3 части Мастер Шеф 9 сезон 8 выпуск от 18.10.2019

К сожалению, 9 сезон "Мастер Шефа" покидает Юлия Клименко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Проект покинула Юлія! Згідні з рішенням суддів? Публикация от Мастершеф (@master.chef_.9._) 18 Окт 2019 в 12:19 PDT

Смотрите 9 выпуск 9 сезона "Мастер Шефа" через неделю 25 октября!