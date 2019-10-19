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Суббота, 19.10.2019
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Мерьем Узерли перевоплотилась в брюнетку для нового фильма (Видео)
Мерьем Узерли перевоплотилась в брюнетку для нового фильма (Видео)

Мерьем Узерли перевоплотилась в брюнетку для нового фильма (Видео)

Мерьем Узерли перевоплотилась в брюнетку для нового фильма (Видео)
10:48 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Имя Мерьем Узерли прочно ассоциируется у публики с турецким сериалом "Великолепный век".

На днях актриса сильно удивила поклонников, представ перед ними в новом, совершенно ином образе.

37-летняя Мерьем Узерли - главная звезда невероятно успешного турецкого сериала "Великолепный век". В нем женщина сыграла роль наложницы Роксоланы, которая в ходе дворцовых интриг смогла стать супругой султана и получила новое имя Хюррем. Восточный сериал вмиг сделал ранее никому неизвестную актрису главной любимицей всего мира.

Несмотря на то, что последний сезон "Великолепного века" вышел аж пять лет назад, публика до сих пор ассоциирует Мерьем с образом из сериала и очень надеется увидеть ее и в других подобных проектах.

Мерьем Узерли показала себя без макияжа (Фото)

А вот сама Узерли всегда не прочь попробовать что-нибудь новое! Так, через несколько дней в Турции пройдет премьера нового фильма с ее участием, который получил название "Улей". Остросюжетная лента расскажет историю женщины по имени Айше, которая работает на пасеке, чтобы преодолеть свой безумный страх пчел.

 
 
 
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Kovan / The Hive @kovanfilmofficial #newmovie 22.october 9.30pm @bogaziciff #istanbul

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

Невооруженным взглядом видно, как сильно изменилась звезда. Ради роли героини, испытывающей серьезные психологические проблемы, Узерли пришлось не только перекрасить волосы в не самый удачный для нее темный цвет, но и заметно похудеть.

 
 
 
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Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

Поклонники забеспокоились за Мерьем, выразив надежду, что больше ей не придется так сильно и намеренно ухудшать внешность ради кинокарьеры. Впрочем, скорее всего самой Узерли такие метаморфозы только в радость: все же бьюти-модификации - важная часть жизни любого успешного актера.

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Турция, Улей, Видео, Трейлер, Мерьем Узерли.
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