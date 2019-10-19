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Суббота, 19.10.2019
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В образе Falconeri: Ирина Шейк появилась на открытии магазина в черной водолазке (Фото)

В образе Falconeri: Ирина Шейк появилась на открытии магазина в черной водолазке (Фото)
12:43 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Супермодель показала, как правильно нужно носить серный тотал-лук.

Знаменитая супермодель Ирина Шейк успевает и проводить время с маленькой дочкой, и активно выходить в свет. Сегодня Ирина побывала на открытии бутика Falconeri в Нью-Йорке. Супермодель давно сотрудничает с брендом, и в этот вечер выбрала образ Falconeri с глубоким разрезом на юбке и полупрозрачным верхом с высоким горлом.

Черный тотал-лук звезда подиума разбавила ремнем c серебряной пряжкой и серебряной цепью. Кстати, цепи в этом сезоне - самый популярный аксессуар. Их носят не только как украшения, но и вешают на джинсы, куртки и сумки, и даже носят с очками. Завершили образ Шейк черные лодочки и черная сумка с белым кантом.

Модель не просто посетила мероприятие как почетный гость, но и мило общалась с гостями бутика, а также активно фотографировалась с поклонниками.

 
 
 
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Fun night with my @falconeriofficial family store opening

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

Женись на мне: Дженнифер Лопес в роскошном свадебном платье (Фото)

Ранее сообщалось о том, что недавно Ирина Шейк сделала стильное фото на фоне главного символа Парижа - Эйфелевой башни.

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Ирина Шейк, Фото, супермодель, Falconeri, Новый Наряд.
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