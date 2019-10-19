Кэти Прайс столкнулась с волной негатива (Фото)

Знаменитая британская модель и певица поделилась новым снимком в своем Instagram-аккаунте.
На снимке Кэти Прайс позирует со своими детьми 17-летним Харви, 12-летней Принцесс, Джетт ( 6 лет - ред.) и пятилетней малышкой Банни.
"Не могу дождаться, чтобы провести время со всеми моими детишками. Что все запланировали на ближайшее время", - написала знаменитость под фото.
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Can’t wait to spend half term with all my kiddies what has everyone got planned for half term?
Банни выглядит очень застенчивой на снимке.
Внимательные поклонники заметили, что Кэти обула свою младшую дочь в каблуки для события. Многие из них осудили бывшую гламурную модель за то, что позволила носить ребенку каблуки.
Одна из поклонниц спросил под постом: "Почему этот ребенок носит туфли на шпильке?".