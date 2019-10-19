Кэти Прайс столкнулась с волной негатива (Фото)

Новости шоу бизнеса:Поклонникам звезды не понравился ее новый снимок в Instagram.

Знаменитая британская модель и певица поделилась новым снимком в своем Instagram-аккаунте.

На снимке Кэти Прайс позирует со своими детьми 17-летним Харви, 12-летней Принцесс, Джетт ( 6 лет - ред.) и пятилетней малышкой Банни.

"Не могу дождаться, чтобы провести время со всеми моими детишками. Что все запланировали на ближайшее время", - написала знаменитость под фото.

Банни выглядит очень застенчивой на снимке.

Внимательные поклонники заметили, что Кэти обула свою младшую дочь в каблуки для события. Многие из них осудили бывшую гламурную модель за то, что позволила носить ребенку каблуки.

Одна из поклонниц спросил под постом: "Почему этот ребенок носит туфли на шпильке?".