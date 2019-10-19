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Суббота, 19.10.2019
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Кэти Прайс столкнулась с волной негатива (Фото)

Кэти Прайс столкнулась с волной негатива (Фото)
14:53 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Поклонникам звезды не понравился ее новый снимок в Instagram.

Знаменитая британская модель и певица поделилась новым снимком в своем Instagram-аккаунте.

На снимке Кэти Прайс позирует со своими детьми 17-летним Харви, 12-летней Принцесс, Джетт ( 6 лет - ред.) и пятилетней малышкой Банни.

"Не могу дождаться, чтобы провести время со всеми моими детишками. Что все запланировали на ближайшее время", - написала знаменитость под фото.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Can’t wait to spend half term with all my kiddies what has everyone got planned for half term?

Допис, поширений Katie Price (@officialkatieprice)

Банни выглядит очень застенчивой на снимке.

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Внимательные поклонники заметили, что Кэти обула свою младшую дочь в каблуки для события. Многие из них осудили бывшую гламурную модель за то, что позволила носить ребенку каблуки.

Одна из поклонниц спросил под постом: "Почему этот ребенок носит туфли на шпильке?".

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Все по теме:

Модель, Знаменитости, Звезды, Британская модель, Кэти Прайс.
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