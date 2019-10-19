Дэвид Харбор показал всем свою новою девушку (Фото)

Новости шоу бизнеса:Дэвид Харбор и Лили Аллен посетили мероприятие, посвященное борьбе с раком.

Актер "Очень странных дел" и "Хелбоя" Дэвид Харбор побывал со своей девушкой Лили Аллен на светском мероприятии.

Об этом сообщает The Page Six.

Отмечается, что это мероприятие "Champions for Change" было организовано Фондом по борьбе с раком кожи в Plaza.

Возлюбленные старались не демонстрировать свои чувства в открытую и вели себя скромно, но и не отрицали, что они вместе.

Также на звездном вечере Champions for Change, который собрал 700 000 долларов, присутствовали Кэти Холмс , Себастьян Стэн , Дайанн Уист , а также крупная компания ICM Partners Адама и Стефани Швейцеров, которые были сопредседателями.