Дэвид Харбор показал всем свою новою девушку (Фото)

Актер "Очень странных дел" и "Хелбоя" Дэвид Харбор побывал со своей девушкой Лили Аллен на светском мероприятии.
Об этом сообщает The Page Six.
Отмечается, что это мероприятие "Champions for Change" было организовано Фондом по борьбе с раком кожи в Plaza.
Возлюбленные старались не демонстрировать свои чувства в открытую и вели себя скромно, но и не отрицали, что они вместе.
Также на звездном вечере Champions for Change, который собрал 700 000 долларов, присутствовали Кэти Холмс , Себастьян Стэн , Дайанн Уист , а также крупная компания ICM Partners Адама и Стефани Швейцеров, которые были сопредседателями.