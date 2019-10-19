Хейли Болдуин рассказала о своем свадебном платье (Видео)

Новости шоу бизнеса:Хейли Болдуин надела великолепное свадебное платье от дизайнера Вирджила Аблоха.

22-тняя Хейли Болдуин ошеломила всех гостей в день своей свадьбы с Джастина Бибера. Модель ранее рассказывала, что выбрала свадебное платье больше чем за год до самой церемонии в Южной Каролине.

И теперь у нас есть возможность увидеть видео последней примерки платья Хейли, которое было опубликовано журналом Vogue 18 октября.

"Мне кажется, что мой стиль - это то, какой я есть на самом деле, и Вирджил всегда меня понимал. И я думаю, что это круто, шить платье именно у него" - поделилась Хейли Болдуин. "Я чувствую себя прекрасно ... и это идеально".

Вирджил хорошо известен своим уникальным стилем. На первый взгляд может казаться, что платье довольно традиционное, но вы только присмотритесь к деталям. "Мы с Вирджилом говорили о добавлении логотипа [Off-White] - если вы посмотрите внимательно, повсюду есть жемчужные детали с логотипом Off-White", - добавил стилист Хейли.

Более того, американская модель активно участвовала в дизайне своего платья. "Я знала, что хочу особый силуэт". В конечном счете, платье и фата - настоящее произведения искусства. Они были сделаны командой из 20 человек в ателье бренда в Милане.

"Я уже делал несколько платьев для выхода на красную дорожку, но это будет первое свадебной платье. Особенно для близкого друга", - рассказывает Вирджил.