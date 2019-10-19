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Приянка Чопра и Ник Джонас отмечают традиционный индуистский праздник

Приянка Чопра и Ник Джонас отмечают традиционный индуистский праздник
17:23 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Ник Джонас опубликовал очаровательное совместную фотографию с своей любимой женой Приянкой Чопрой.

Вчера, 18 октября, американский певец и актер опубликовал красивое фото в изысканных индийских нарядах в честь особого праздника.

"Моя жена индуска. Она невероятна во всех смыслах этого слова. Она многому научила меня", - подписал Ник пост в Instagram. "Я очень люблю и восхищаюсь ею, и, как вы можете видеть, мы веселимся вместе. Счастливого всем Карва-чаутха! Приянка также разместила фотографии в своем аккаунте, подписав: "Мое все ". 

Для традиционного индуистского праздника актриса выбрала шикарное красное платье с золотой вышивкой, а также красные браслеты и золотые украшения, в то время как Ник надел традиционный мужской наряд.

 
 
 
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Публикация от Nick Jonas (@nickjonas)

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В своей подписи Ник ссылался на индийскую традицию Карва-чаутха. Этот праздник традиционно отмечается замужними индуистскими женщинами. Ритуал включает однодневный пост и молитвы за то, чтобы мужья были здоровыми и долго жили.

Напомним, что недавно было объявлено, что Приянка и ее двоюродная сестра Паринити Чопра будут озвучивать мультфильм "Холодной сердце 2 на хинди.

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Все по теме:

Стиль, Актриса, Образ, Ник Джонас, Наряд, Приянка Чопра, Карва-чаутха.
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