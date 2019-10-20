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"На всему свое время!": Виталий Козловский про отцовство

"На всему свое время!": Виталий Козловский про отцовство
13:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинский артист заявил, что он готов стать отцом.

Артист признался, что у него уже есть на горизонте любимая женщина, которая теоретически может стать матерью его ребенка.

Об этом Козловский рассказал Екатерине Осадчей в "Светской жизни". Артист отметил, если он не говорит о своей личной жизни – это не значит, что он одинок. Так, Виталий намекнул ведущей о новых отношениях. Певец также не скрывает желания скоро стать отцом.

"Я все же рассчитываю на то, что мой ребенок будет от жены, а не от суррогатной матери. На всему свое время! Хотелось бы уже детей – я часто об этом задумываюсь и понимаю, чем быстрее это произойдет, тем лучше и для меня, и для ребенка. Тогда мы будем с ним на каком-то примерно одном уровне понимания друг друга, а не будет так, что идет дедушка со своим как бы внуком", – пояснил Козловский.

Также артист признается, что хотел бы иметь не меньше двоих детей. Виталий вспомнил, как рос со своими родителями и сестрой. По его словам, именно благодаря сестре его детство было незабываемым.

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Певец вспомнил еще и о своем опыте отцовства как крестного отца. "Со всеми своими кумовьями я поддерживаю связь. Одни мои крестники живут во Львове, другие в Киеве, третьи – в Харькове. Мы немножко разбросаны по миру, поэтому насколько это возможно, настолько часто мы и видимся", – добавил Виталий Козловский.

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Отцовство, Фото, Светская жизнь, Виталий Козловский, Украинский певец.
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