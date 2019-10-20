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СМИ: Шон Мендес и Камила Кабелло разорвали отношения

СМИ: Шон Мендес и Камила Кабелло разорвали отношения
15:48 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Как предполагается, звездная пара решили расстаться. Основной причиной стало, что Шон Мендес удалил жаркое совместное видео с возлюбленной.

Вчера вечером, 19 октября, 21-летний Шон Мендес и 22-летняя Камила Кабелло опровергли слухи о расставании, опубликовав романтическую фотографию в Instagram. На снимке Шон нежно обнимает свою возлюбленную. Известный певец никак не подписал пост, а лишь поставил смайлик и отметил свое местоположение. Теперь мы можем быть уверенны, что с парой все хорошо.

Хотим разъяснить, что слухи о том, что пара решила разорвать отношения появились после того, как Шон удалил шуточное видео, на котором они целовались. "Мы увидели некоторые комментарии в Твиттере о том, что мы целуемся как рыбы. Мы просто хотим показать вам, как мы на самом деле целуемся", - прокомментировал Шон в видео. 

Новая фотография была сделана профессиональным фотографом Кара Брэдбер. Как и Шон, Кара, родом из Торонто, Канада. Кара уже фотографировала Шона, так как в ее профессиональным аккаунте в Instagram есть три фотографии, сделанные на его концерте еще в январе 2015 года. Совершенно неясно, были ли они друзьями до концерта.

 
 
 
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Публикация от Shawn Mendes (@shawnmendes)

Не лезьте в отношения: Камила Кабелло и Шон Мендес протроллили папарацци

Некоторые из знаменитых личностей прокомментировали новое фото Шона. Райан Теддер, вокалист группы OneRepublic, написал: "Бонни н Клайд". Лукас Джеймс просто написал "да", и вокалистка Джулия Майклз: "Такие милые".

Напомним, что Камила Кабелло провела концерт на прошлых выходных, на котором впервые в живую исполнила песни "Cry For Me" и "Easy". Тем временем, Шон Мендес начинает мировое турне. 

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Видео, Знаменитости, Звезды, Пара, Шон Мендес, Камила Кабелло, Звездная парочка, camila cabello, Shawn Mendes.
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