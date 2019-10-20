Роберт Паттинсон рассказал, почему не имеет собственного Instagram-аккаунта

Новости шоу бизнеса:Карьера Роберта Паттинсона с каждым годом набирает обороты, звезду "Сумерек" теперь называют новым Бэтменом и прочат "Оскар" за роль в фэнтези-хорроре "Маяк".

Вероятно, если бы актер вел микроблог, то он бы мог посоперничать за количество подписчиков с Дуэйном Джонсоном и Ким Кардашьян, но увы - актер отказывается заводить Instagram. Паттинсон признается, что он не пользуется социальными сетями и редко бывает онлайн.

"Я старый и скучный, а пресс у меня появляется только на две недели в году", - пошутил 33-летний актер в интервью New York Times.

Впрочем, насчет своей физической формы Роберту волноваться не стоит, при подготовке к роли Брюса Уэйна ему в любом случае придется хорошо попотеть в спортзале. Кажется, что актера ждет вторая волна безумной популярности, хотя сам он уверен, что поклонники Бэтмена окажутся гораздо более сдержанными, нежели фанаты Эдварда Каллена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Robert Pattinson (@robertpattinsonofficial) 4 Июл 2019 в 4:55 PDT

"Теперь, когда я стал старше, люди перестали быть одержимыми мной. Раньше папарацци просто сводили меня с ума. Не могу представить, что это может повториться", - заявил Паттинсон.

Напомним, что премьера "Бэтмена" намечена на 24 июня 2021 года. В супергеройском блокбастере Мэтта Ривза, помимо Роберта Паттинсона, сыграет Зои Кравиц, она перевоплотится в Женщину-кошку, и Пол Дано, ему досталась роль главного антагониста - Загадочника.