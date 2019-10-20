Скачать
Воскресенье, 20.10.2019
Гончарук прокомментировал назначение Новак исполняющей обязанности главы НАПК
Гончарук прокомментировал назначение Новак исполняющей обязанности главы НАПК
Кабмин одобрил назначение глав ряда ОГА
Кабмин одобрил назначение глав ряда ОГА
Динамо - Александрия: онлайн-трансляция матча
Динамо - Александрия: онлайн-трансляция матча
Потомок Наполеона Бонапарта женился на праправнучке австрийского императора (Фото)
Потомок Наполеона Бонапарта женился на праправнучке австрийского императора (Фото)

Роберт Паттинсон рассказал, почему не имеет собственного Instagram-аккаунта

Роберт Паттинсон рассказал, почему не имеет собственного Instagram-аккаунта
18:25 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Карьера Роберта Паттинсона с каждым годом набирает обороты, звезду "Сумерек" теперь называют новым Бэтменом и прочат "Оскар" за роль в фэнтези-хорроре "Маяк".

Вероятно, если бы актер вел микроблог, то он бы мог посоперничать за количество подписчиков с Дуэйном Джонсоном и Ким Кардашьян, но увы - актер отказывается заводить Instagram. Паттинсон признается, что он не пользуется социальными сетями и редко бывает онлайн.

"Я старый и скучный, а пресс у меня появляется только на две недели в году", - пошутил 33-летний актер в интервью New York Times. 

Впрочем, насчет своей физической формы Роберту волноваться не стоит, при подготовке к роли Брюса Уэйна ему в любом случае придется хорошо попотеть в спортзале. Кажется, что актера ждет вторая волна безумной популярности, хотя сам он уверен, что поклонники Бэтмена окажутся гораздо более сдержанными, нежели фанаты Эдварда Каллена.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Robert Pattinson (@robertpattinsonofficial)

Вышел трейлер драмы "Ричард Джуэлл", основанной на реальных событиях (Видео)

"Теперь, когда я стал старше, люди перестали быть одержимыми мной. Раньше папарацци просто сводили меня с ума. Не могу представить, что это может повториться", - заявил Паттинсон.

Напомним, что премьера "Бэтмена" намечена на 24 июня 2021 года. В супергеройском блокбастере Мэтта Ривза, помимо Роберта Паттинсона, сыграет Зои Кравиц, она перевоплотится в Женщину-кошку, и Пол Дано, ему досталась роль главного антагониста - Загадочника.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Роберт Паттинсон, Хоррор, Трейлер, Маяк, Уиллем Дефо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ГПУ не нашла доказательств вины Порошенко
02 Крупный тектонический разлом "проснулся" впервые за 500 лет
03 Экс-советник Трампа рассказал, куда делись деньги Януковича
04 НБУ хочет провести очистку украинских банков от неработающих кредитов
05 Именины (День Ангела) Сергея: значение имени и поздравления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Переход на зимнее время уже скоро: как подготовить свой организм
Переход на зимнее время: как подготовить свой организм
Тепло до +25°: синоптики дали прогноз на неделю
Тепло до +25°: синоптики дали прогноз на неделю
Назначен новый и.о. главы НАПК: кого выбрал Кабмин
Назначен новый и.о. главы НАПК: кого выбрал Кабмин
На виниле вышла неизданная песня Принса
На виниле вышла неизданная песня Принса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь