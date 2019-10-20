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Танцор Евгений Кот умилил поклонников романтическими фото с женой

Танцор Евгений Кот умилил поклонников романтическими фото с женой
20:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Известный танцор Евгений Кот, покорил сеть совместными снимками с женой Натальей Татаринцевой.

Пара отказалась от традиционной осенней фотосессии, выбрав съемку в комнате со стильным интерьером. Соответствующими снимками Евгений Кот поделился на официальной инстаграм-странице. В публикации танцор признался, что его любимым занятием с женой является просто общение, лежа на диване. Поэтому фотосессия фактически воссоздала это. 

"Нашим любимым с Натальей Татаринцевой времяпрепровождением является лежание в объятиях, разговаривая о чем-то и, конечно же, совместных путешествиях. Думаю, эти занятия созданы для того, чтобы осуществлять их со своей половинкой", – поделился Евгений Кот.

Вероятно, таким образом танцовщик хотел в очередной раз опровергнуть слухи о романтических отношениях с партнершей по "Танцам со звездами 2019" Ксенией Мишиной. Пара демонстрирует особую нежность на проекте, а во время одной из постановок Евгений Кот поцеловал актрису. С тех пор участникам приписывают роман, что они активно отрицают.

 
 
 
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Публикация от Евгений Кот (@kot_jenya)

"У нас есть взаимодействие. Не только я его слушаю, но и он меня. Мы вместе создаем нашу танцевальную историю... В то же время Евгений очень привлекательный мужчина. Конечно, есть одно "но" у него на пальце, и "но" очень серьезное", – заявила Ксения Мишина.

Что известно об отношениях Евгения Кота?

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Впервые о женитьбе танцора и режиссера Евгения Кота стало известно в январе 2019 года. Тогда он сделал тайную церемонию на острове Муреа в Тихом океане, и показал в сети свадебные фото. Избранницей Евгения Кота стала спортсменка, семикратная чемпионка Украины по художественной гимнастике и четырехкратная чемпионка мира по танцам на пилоне Наталья Татаринцева. Пара познакомилась еще на съемках "Україна має талант", где танцор помогал девушке с постановками.

На время знакомства Наталья Татаринцева была замужем. Однако взаимные чувства заставили ее подать документы на развод. До свадьбы влюбленные встречались 4 года. 

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Видео, Знаменитости, Звезды, Фото, Семейные фото, Танцор, Евгений Кот.
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