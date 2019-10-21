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"Танцы со звездами 2019": как прошел девятый эфир шоу (Видео)

"Танцы со звездами 2019": как прошел девятый эфир шоу (Видео)
09:21 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Организаторы предложили участникам вспомнить свое детство и поделиться со зрителями своими историями.

Вчера, 20 октября, в Украине зрители смогли увидеть 9 выпуск шоу "Танцы со звездами 2019". 

Этот развлекательный проект продолжает покорять поклонников, ведь каждый раз участники демонстрируют большую ловкость и сложные па. В вчерашнем выпуске знаменитости еще раз смогли поразить всех, рассказав свои детские воспоминания. На паркет звездные пары вышли с маленькими танцорами, которые помогли им показать нетипичные постановки.

Даниэль Салем и Юлия Сахневич 

Открывали этот выпуск конечно же фавориты проекта – Даниэль Салем и Юлия Сахневич. В очередном видеодневнике ресторатор и ведущий признался, что детство у него прошло в Бейруте, а его семья всегда нуждалась в средствах.

В постановке танца Даниэль и Юлия показали историю любви с первого взгляда во время рождественского шопинга. Пара станцевала зажигательный квикстеп с маленькими помощниками.

Людмила Барбир и Дмитрий Жук 

Зажигательную самбу телеведущая Людмила Барбир и ее партнер Дмитрий Жук станцевали с 5 помощниками. Во время выступления пара показала жизнь многодетной семьи, а Людмила дважды села на шпагат, чтобы превзойти конкурентку Анну Ризатдинову.

Алексей Яровенко и Елена Шоптенко 

Известно, что белорусский актер пришел на проект "Танцы со звездами 2019", чтобы побороть свои комплексы и застенчивость. По словам Алексея Яровенко, неуверенность в себе развилась из-за нехватки внимания его родителей. Поэтому он уверен, что общение с ребенком может помочь ему быть успешным во взрослой жизни.

Эту тему Алексей Яровенко и Елена Шоптенко решили воплотить в контемпорари. Помогла им это сделать Мелания Сушко, которая стала настоящим открытием прошлого сезона и сумела покорить британских авторов проекта.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева 

Еще с детства Владимир Остапчук хотел стать ведущим. Но стремление быть знаменитым часто становилось поводом для травли в школе. В результате критика и буллинг стимулировали Владимира Остапчука уверенно идти к осуществлению своей мечты.

Во время выступления звездная пара показала соревнования с маленькими копиями. В ритме джайва соперник Владимира Остапчука перетанцевал его и завоевал расположение обоих танцовщиц.

Ксения Мишина и Евгений Кот 

Актриса решила рассказать, что в детстве ее родители развелись. Это стало большим шоком для знаменитости, а уже во взрослой жизни она повторила опыт своей мамы. Ксения сама воспитывает сына и пообещала ему, что домой вернется с кубком "Танцев со звездами 2019".

На паркете они станцевали нежный венский вальс, в котором рассказала чувственную историю одной семьи. Танец Ксении Мишиной и Евгения Кота вызвал овации в зале.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров 

Анна Ризатдинова вспомнила свой развод со скандальным экс-депутатом Александром Онищенко. Также она заявила, что на проект стремится показать всем бывшим: она может достигать успеха и самостоятельно. Это звезда уже успела продемонстрировать, ведь именно спортсменка является главной претенденткой т в победу.

Прямой эфир для Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова помог окунуться обратно в прошлое. Пара станцевала зажигательный хип-хоп, доказав, что им любой жанр под силу. Школьную постановку помогли воплотить маленькие танцовщики.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар 

В очередном видеодневнике Виктория решила не реагировать на жесткую критику, а рассказать о стремлении быть мамой. Звезда добавила, что именно это выступление для нее будет очень особенным.

На паркете Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар показали символическое ча-ча-ча. По сюжету постановки, танцовщик – строгий учитель в спецшколе, а Виктория – бунтарка, которая добавляет красок в учебный процесс.

Елена Кравец и Максим Леонов 

Оказывается, телеведущая Елена Кравец рассказала, что на участие в шоу вдохновила ее старшая дочь. И хотя 16-летняя Мария живет от нее отдельно, поэтому знаменитость очень хотела бы стать кумиром для нее. Свое выступление Елена Кравец посвятила первенцу.

Постановка в пары вышла сказочной. Елена перевоплотилась в Мэри Поппинс и благодаря фокстроту и двум маленьким танцорам показала историю легендарной няни. 

"Танцы со звездами 2019": судейский состав пополнит еще один эксперт

В этом эфире в зоне риска оказались Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Людмила Барбир и Дмитрий Жук. Пары одновременно станцевали ритмичный джайв, а ресторатор решил начать танец с козыря, сняв свою рубашку. Звездным судьям было крайне сложно выбрать, ведь участники показали эффектные поддержки. В результате голосования в 9 выпуске "Танцев со звездами" шоу покинула Людмила Барбир и Дмитрий Жук. 

 
 
 
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Не пропустіть сьогоднішній ефір #танціззірками Номер 4 на 7914 @tanci1plus1 photo @rostickdesign makeup @myshura_olga

Публикация от Людмила Барбір (@liudmila.barbir)

"Я привыкла готовиться, но признаюсь, что не была готова говорить прощальное слово. Еще столько хотелось станцевать: мой любимый танго и хип-хоп. Это замечательный проект ... Спасибо всем, кто поддерживал меня", – обратилась Людмила Барбир.

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