Бенедикт Камбербэтч корчит рожицы перед камерой телефона

Работа над новым биографическим фильмом про художника Луиса Уэйна, к счастью, не мешает Бенедикту Камбербэтчу оставаться хорошим отцом. Это доказал его недавний разговор с семьей по FaceTime, который очень позабавил и умилил поклонников.
Папарацци смогли запечатлеть Бенедикта на балконе отеля в английском городе Саутенд-он-Си. Камбербэтч вышел на улицу, чтобы поговорить со своей семьей по FaceTime.
Предполагают, что Бенедикт общался со своими детьми, поэтому для их хорошего настроения папа решил немного покривляться. А после минутки курсов актерского мастерства Бенедикт перевернул телефон и показал уже не себя, а набережную города, которая, по всей видимости, была видна с балкона актера. Вот так коротают свое свободное время отцы троих детей.
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. دلقک بازی های بندیکت به روایت تصویر . . . . در واقع بندیکت اینجا داره با بچه هاش از طریق فیس تایم حرف میزنه و شکلک درمیاره اههه اههه اههه پ.ن: من جای بچه ها بودم سکته میکردم :||| . امروز، آخرین روز فیلمبرداری فیلم Louis Wain بود. . . #News #Photo #LouisWain #BenedictCumberbatch #Fun
Напомним, что Бенедикт Камбербэтч уже 4 года состоит в браке с Софи Хантер. Пара не любит афишировать свою личную жизнь и редко вместе выходит в свет, однако некоторые подробности узнать все-таки удается. Бенедикт и Софи – счастливые родители двоих сыновей. Весной этого года в СМИ появились радостные известия, что у пары родился третий ребенок.