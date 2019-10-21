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Бенедикт Камбербэтч корчит рожицы перед камерой телефона

Бенедикт Камбербэтч корчит рожицы перед камерой телефона
14:17 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Актер корчит рожицы и показывал различные эмоции, внезапно становясь то веселым, то грустным.

Работа над новым биографическим фильмом про художника Луиса Уэйна, к счастью, не мешает Бенедикту Камбербэтчу оставаться хорошим отцом. Это доказал его недавний разговор с семьей по FaceTime, который очень позабавил и умилил поклонников.

Папарацци смогли запечатлеть Бенедикта на балконе отеля в английском городе Саутенд-он-Си. Камбербэтч вышел на улицу, чтобы поговорить со своей семьей по FaceTime.

Предполагают, что Бенедикт общался со своими детьми, поэтому для их хорошего настроения папа решил немного покривляться. А после минутки курсов актерского мастерства Бенедикт перевернул телефон и показал уже не себя, а набережную города, которая, по всей видимости, была видна с балкона актера. Вот так коротают свое свободное время отцы троих детей. 

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Напомним, что Бенедикт Камбербэтч уже 4 года состоит в браке с Софи Хантер. Пара не любит афишировать свою личную жизнь и редко вместе выходит в свет, однако некоторые подробности узнать все-таки удается. Бенедикт и Софи – счастливые родители двоих сыновей. Весной этого года в СМИ появились радостные известия, что у пары родился третий ребенок.

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Знаменитости, Актер, Бенедикт Камбербэтч, Рожицы.
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