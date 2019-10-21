Звезду "Пиратов Карибского моря" папарацци довели до нервного срыва

Новости шоу бизнеса:Британская актриса Кира Найтли призналась, что слава пагубно повлияла на ее психическое состояние.

Звезда таких фильмов как "Пираты Карибского моря" и "Опасный метод", Кира Найтли, всегда привлекала к себе внимание отечественных и западных папарацци, но иногда излишняя и назойливая концентрация на одной персоне может быть совсем нездоровой.

Как призналась сама актриса в интервью одной британской газеты, ей пришлось столкнутся с обратной стороной актерской славы еще в начале своей карьеры, когда вышел приключенческий фильм с ее участием "Пираты Карибского моря" в 2003 году: "В то время любые фотографии юных знаменитостей были очень ценны, если они несли негативный характер. Даже если у вас не было проблем с психикой, папарацци пытались подтолкнуть вас к таким вещам, которые в обычной жизни вам не свойственны".

Кроме этого, Кира Найтли дополнила, что папарацци специально доводили ее до белого каления для того, чтобы сделать скандальную новость.

"Я помню, как машину Скарлетт Йоханссон столкнули с дороги в Лос-Анджелесе, а потом то же самое сделали со мной в Кентиш-Тауне. Тогда я сказала, что собираюсь их убить, а они признались, что получат за это больше денег", - говорит британская актриса.

Напомним, что актриса, которая в августе этого года родила второго ребенка, хотела уйти в двухгодовой отпуск, а также изъявила желание не сниматься в высокобюджетных фильмах, чтобы окончательно не свихнутся.