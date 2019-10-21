Скачать
Понедельник, 21.10.2019
Министр обороны поделился достижениями ведомства за первые 50 дней работы
Министр обороны поделился достижениями ведомства за первые 50 дней работы
Зеленский в Японии поговорит со Штайнмайером
Зеленский в Японии поговорит со Штайнмайером
Белица: Мы просматривали матчи Шахтера, но чемпионат слабый
Белица: Мы просматривали матчи Шахтера, но чемпионат слабый
Названо имя актрисы на роль злодейки в фильме "Веном 2"
Названо имя актрисы на роль злодейки в фильме "Веном 2"

Актеры "Дизель шоу" трогательно почтили память погибшей Марины Поплавской

Актеры "Дизель шоу" трогательно почтили память погибшей Марины Поплавской
15:17 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Трудно поверить, что с момента роковой аварии прошел целый год.

Актеры студии "Дизель Шоу" почтили память коллеги Марины Поплавской, которая погибла в результате ДТП на трассе Львов-Киев 20 октября 2018 года. Тогда гастрольный автобус юмористов столкнулся с грузовиком.

Тематические посты появились на официальной странице "Дизель Шоу", а также личной странице Виктории Булитко в Instagram.

"Не могу поверить, что уже прошел год <...> Я благодарна судьбе, что мы встретились, работали вместе и подружились. Я никогда даже не мечтала, что такой светлый человечек, как Марина, станет огромной частью моей жизни. Мариша была для меня другом, мамой, наставницей", - отметила Булитко, добавив к своему посту совместное селфи с Мариной Поплавской. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Не могу поверить, что уже прошёл год. ⠀ Прошёл ровно год, как я не видела твою искреннюю улыбку. Не слышала твой звонкий смех. Уже год мы не ходили вместе по магазинам, не разговаривали о сокровенном наедине. ⠀ Я благодарна судьбе, что мы встретились, работали вместе и подружились. Я никогда даже не мечтала, что такой светлый человечек, как Марина, станет огромной частью моей жизни. Мариша была для меня другом, мамой, наставницей. ⠀ И она навсегда останется в моем сердце. Навсегда со мной. #МаринаСнами #ДИЗЕЛЬШОУ #ВикторияБулитко #МаринаПоплавская

Публикация от ★ Виктория Булитко (@bulitka)

Звезда "Иронии судьбы" была срочно госпитализирована

Напомним, в ночь на 20 октября 2018 года актеры студии "Дизель Шоу" возвращались в Киев из Львова, где предыдущим вечером прошел один из концертов их нового тура. В 06:43 автобус комиков столкнулся на трассе с грузовиком. В результате аварии юмористы получили тяжелые травмы, множественные переломы и ушибы. Травмы, полученные 48-летней Мариной Поплавской, оказались несовместимыми с жизнью.

В своем первом интервью после ДТП изданию "Обозреватель" актеры студии упоминали, что по пути в Киев Поплавская подумывала о том, чтобы выйти в Житомире: "Во время поездки она говорила два или три раза: "Может, в Житомире выйти?" Спрашивала пока выходили покурить, кофе попить. Вот реально, если б у кого-то было хоть какое-то ощущение…" - вспоминал Александр Бережок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Авария, Трагедия, Актриса, Смех, Смерть, Знаменитость, Дизель шоу, Марина Поплавская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ГПУ нашли "определенные связи" в делах Гладковского и Пашинского
02 Дело Гладковского: в "Богдане" обратились к послам G7
03 В США создали универсальный электродвигатель
04 Рецепт дня: вкуснейшая шаурма в домашних условиях
05 Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук: Частичная приватизация &quot;Укрпошты&quot; возможна
Гончарук: Частичная приватизация "Укрпошты" возможна
Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели
Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели
Украинец попал в список миллиардеров по версии Forbes
Украинец попал в список миллиардеров по версии Forbes
Бенедикт Камбербэтч корчит рожицы перед камерой телефона
Бенедикт Камбербэтч корчит рожицы перед камерой телефона
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь