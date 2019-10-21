Актеры "Дизель шоу" трогательно почтили память погибшей Марины Поплавской

Новости шоу бизнеса:Трудно поверить, что с момента роковой аварии прошел целый год.

Актеры студии "Дизель Шоу" почтили память коллеги Марины Поплавской, которая погибла в результате ДТП на трассе Львов-Киев 20 октября 2018 года. Тогда гастрольный автобус юмористов столкнулся с грузовиком.

Тематические посты появились на официальной странице "Дизель Шоу", а также личной странице Виктории Булитко в Instagram.

"Не могу поверить, что уже прошел год <...> Я благодарна судьбе, что мы встретились, работали вместе и подружились. Я никогда даже не мечтала, что такой светлый человечек, как Марина, станет огромной частью моей жизни. Мариша была для меня другом, мамой, наставницей", - отметила Булитко, добавив к своему посту совместное селфи с Мариной Поплавской.

Напомним, в ночь на 20 октября 2018 года актеры студии "Дизель Шоу" возвращались в Киев из Львова, где предыдущим вечером прошел один из концертов их нового тура. В 06:43 автобус комиков столкнулся на трассе с грузовиком. В результате аварии юмористы получили тяжелые травмы, множественные переломы и ушибы. Травмы, полученные 48-летней Мариной Поплавской, оказались несовместимыми с жизнью.

В своем первом интервью после ДТП изданию "Обозреватель" актеры студии упоминали, что по пути в Киев Поплавская подумывала о том, чтобы выйти в Житомире: "Во время поездки она говорила два или три раза: "Может, в Житомире выйти?" Спрашивала пока выходили покурить, кофе попить. Вот реально, если б у кого-то было хоть какое-то ощущение…" - вспоминал Александр Бережок.