Звезда "Иронии судьбы" была срочно госпитализирована

Новости шоу бизнеса:Российская актриса Валентина Талызина была доставлена в московскую больницу.

Звезду фильма "Ирония судьбы" была срочно госпитализирована в одну из больниц Москвы.

По информации российских СМИ, сегодня утром, 21 октября, Валентина Талызина попала в медицинское учреждение в связи с приступом микроинсульта.

Врачи, под наблюдением которых сейчас находится известная актриса, оценивают состояние здоровья Валентины Талызиной как среднетяжелое. После диагностики актрисы планируется ее постепенное восстановления уже в реабилитационном центре.

Напомним, что звезда "Моей прекрасной няни" Анастасия Заворотнюк сейчас также находится в центре реабилитации. По информации СМИ, у актрисы выявлена опухоль головного мозга. В данный момент актриса проходит терапию и медикаментозное лечение.

Также, друзья и родные Анастасии Заворотнюк создали специальную страничку в Instagram, где опровергаются все мифы о здоровье актрисы.