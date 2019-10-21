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Звезда "Иронии судьбы" была срочно госпитализирована

Звезда "Иронии судьбы" была срочно госпитализирована
11:13 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Российская актриса Валентина Талызина была доставлена в московскую больницу.

Звезду фильма "Ирония судьбы" была срочно госпитализирована в одну из больниц Москвы.

По информации российских СМИ, сегодня утром, 21 октября, Валентина Талызина попала в медицинское учреждение в связи с приступом микроинсульта.

Врачи, под наблюдением которых сейчас находится известная актриса, оценивают состояние здоровья Валентины Талызиной как среднетяжелое. После диагностики актрисы планируется ее постепенное восстановления уже в реабилитационном центре.

Семья Анастасии Заворотнюк сделала первое официальное заявление (Фото)

Напомним, что звезда "Моей прекрасной няни" Анастасия Заворотнюк сейчас также находится в центре реабилитации. По информации СМИ, у актрисы выявлена опухоль головного мозга. В данный момент актриса проходит терапию и медикаментозное лечение.

Также, друзья и родные Анастасии Заворотнюк создали специальную страничку в Instagram, где опровергаются все мифы о здоровье актрисы.

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Все по теме:

Больница, Микроинсульт, Анастасия Заворотнюк, Российская актриса, Валентина Талызина.
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