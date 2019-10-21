Фелисити Хаффман отбывает наказание: первые фото

Новости шоу бизнеса:Из-за мошеннической схемы актриса Фелисити Хаффман не только потеряла перспективные роли, но и попала в тюрьму.

Судьи решили, что звезда должна провести за решеткой 2 недели, чтобы понять свою вину перед обществом. В сети опубликовали первые фото, на которых видно Фелисити Хаффман в тюремной форме.

Папарацци американского таблоида TMZ удалось сделать несколько фотографий, когда 56-летнюю Фелисити Хаффман навещали ее родственники. Актриса находится в тюрьме Калифорнии, где вышла к родным в зеленой тюремной форме с именной надписью на кармане.

Интересно, что Фелисити шла без сопровождения охранников и без оков. Ее встреча с мужем Уильямом Мэйси и старшей дочерью Софией состоялась на открытой площадке тюрьмы. А вот 17-летняя Джорджия, которая и провоцировала звездную маму перешагнуть закон и дать взятку за поступление в колледж, не посещает Фелисити Хаффман.

Как ранее сообщали журналисты западных СМИ, актриса будет отбывать наказание за решеткой всего 14 дней. Освобождение Фелисити Хаффман состоится на праздник Хеллоуина, 31 октября. Кроме этого, голливудская звезда уже выплатила штраф и в течение года будет отбывать условное наказание, которое включает исправительные работы.