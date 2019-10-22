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СМИ: Николь Кидман много лет изменяет супругу
СМИ: Николь Кидман много лет изменяет супругу

СМИ: Николь Кидман много лет изменяет супругу

СМИ: Николь Кидман много лет изменяет супругу
11:28 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Звезда много лет изменяет мужу с коллегой по съемочной площадке, причем супруг об этом даже не подозревает.

Есть подозрения, что у актрисы затянувшийся роман с Александром Скарсгардом.

В последние 10 лет Николь Кидман не давала таблоидам новых поводов для скандала. Примерная жена музыканта Кита Урбана и мать двоих детей появлялась на страницах журналов только для того, чтобы рассказать о своей идеальной семейной жизни или новых фильмах.

Однако недавняя публикация на инсайдерском портале Сrazydaysandnights поставила под сомнение верность Николь семейным ценностям. В публикации не были названы имена, однако в ней рассказывалось о некой известной актрисе, лауреатке премий "Эмми" и "Оскар".

Читатели мгновенно связали имя анонимной знаменитости с Николь, получившей "Оскар" за роль писательницы Вирджинии Вулф в драме "Часы" и "Эмми" за сериал "Большая маленькая ложь". Актрисе тут же припомнили пикантную ситуацию на вручении премии в 2017 году: в порыве чувств Николь прилюдно поцеловала своего коллегу, Александра Скарсгарда, в губы. 

Кстати, на днях изданию Variety стало известно, что звезда воссоединится со своим возможным любовником на съемках исторической драмы "Северянин". Как относится к ситуации муж актрисы, регулярно посвящающий супруге новые песни и рассказывающий поклонникам о ненасытности Николь в постели – пока неизвестно.

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Поклонники актрисы после появления слухов об изменах вспомнили не только любвеобильность звезды, но и многочисленные постельные сцены с ее участием. Многих поставило в тупик несоответствие холодной аристократичной внешности Николь и бурного темперамента, о котором рассказывает ее муж. Некоторые фанаты пошли дальше: они согласились с тем, что против брутального шведа Александра устоять невозможно – и на месте Николь они бы тоже не сомневались. Другие вспомнили слухи о неверности Кита и предположили, что у актрисы так называемый открытый брак.

Больше всего шуток было обращено в сторону потенциального любовника, которому не надо жениться на звезде и оплачивать сладости для детей – достаточно фонтана чувств. Многие сошлись на том, что Александр, пожалуй – единственная достойная кандидатура для красавицы-актрисы.

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Измена, Актриса, Николь Кидман, Знаменитость, Измена мужу.
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