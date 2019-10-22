Певица Даша Астафьева рассекретила свой вес

Новости шоу бизнеса:Певица и актриса рассказала, какие у нее сейчас параметры.

Певица и актриса Даша Астафьева, которая на данный момент живет с родителями своего парня, рассекретила свои параметры. Но является одной из самых горячих звезд украинского шоу-бизнеса, которая не скрывает свой вес и объемы.

Даша Астафьева решилась прийти в студию шоу "Зважся!", чтобы поддержать одного из участников проекта "Зважені та щасливі". И на этом шоу артистка призналась, что с самого детства считала себя гадким утенком и в результате получала множество обидных прозвищ от одноклассников.

Также знаменитость рассказала, что до 8 лет у нее совсем не росли волосы из-за проблем со здоровьем. Тогда еще девченкой она страдала, постоянно находилась в стрессе и даже не мечтала о популярности и успехе.

Спустя годы Даша регулярно принимает участие в откровенных фотосессиях и не стесняется демонстрировать свою фигуру.

В эфире шоу певица все-таки рассекретила свой вес. По ее словам, он составляет 60-62 кг. Параметры звезды, оказывается, практически модельные – 92-62-92.