Актер Джереми Аллен Уайт уже женился на Эддисон Тимлин

Новости шоу бизнеса:Эддисон и Джереми связали себя узами брака в пятницу в Беверли-Хиллз.

Джереми Аллен Уайт и Эддисон Тимлин встречались на протяжении 11 лет. В апреле пара объявила о своей помолвке, а на днях наконец произошло долгожданное радостное событие — свадьба возлюбленных.

В своем Instagram Тимлин опубликовала две фотографии, на которых пара одета в одинаковые черные джинсовые куртки. На спинах вышиты сердечки с их прозвищами, также на куртке красуются надписи "до самой смерти". Таким оригинальным аксессуаром Джереми и Эддисон решили дополнить свои свадебные образы.

Счастливые сердца, — подписала снимок Эддисон.

В комментариях коллеги и поклонники поздравили молодоженов с радостным событием.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy hearts. Публикация от Addison Timlin (@addison.timlin) 18 Окт 2019 в 7:56 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram The big day. Публикация от Addison Timlin (@addison.timlin) 18 Окт 2019 в 7:13 PDT

Так счастлива за вас, ребята. Я люблю вашу любовь друг к другу, — написала Эмма Кинни. Многие добавили, что пара Джереми и Эддисон — это самая милая пара на свете. А некоторые подписчики отметили, с какой любовью Джереми смотрит на свою жену.

Свитеделями выступили друзья пары Дакота Джонсон и Крис Мартин.

Напомним, Уайт и Тимлин познакомились 11 лет назад на съемках фильма "Выпускники". Все это время возлюбленные не состояли в официальном браке. В прошлом году пара насладилась еще одним радостным событием — у Джереми и Эддисон родилась дочь.