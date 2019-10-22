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Актер Джереми Аллен Уайт уже женился на Эддисон Тимлин
Актер Джереми Аллен Уайт уже женился на Эддисон Тимлин

Актер Джереми Аллен Уайт уже женился на Эддисон Тимлин

Актер Джереми Аллен Уайт уже женился на Эддисон Тимлин
15:08 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Эддисон и Джереми связали себя узами брака в пятницу в Беверли-Хиллз.

Джереми Аллен Уайт и Эддисон Тимлин встречались на протяжении 11 лет. В апреле пара объявила о своей помолвке, а на днях наконец произошло долгожданное радостное событие — свадьба возлюбленных.

В своем Instagram Тимлин опубликовала две фотографии, на которых пара одета в одинаковые черные джинсовые куртки. На спинах вышиты сердечки с их прозвищами, также на куртке красуются надписи "до самой смерти". Таким оригинальным аксессуаром Джереми и Эддисон решили дополнить свои свадебные образы.

Счастливые сердца, — подписала снимок Эддисон.

В комментариях коллеги и поклонники поздравили молодоженов с радостным событием. 

 
 
 
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Happy hearts.

Публикация от Addison Timlin (@addison.timlin)  

 
 
 
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The big day.

Публикация от Addison Timlin (@addison.timlin)

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Так счастлива за вас, ребята. Я люблю вашу любовь друг к другу, — написала Эмма Кинни. Многие добавили, что пара Джереми и Эддисон — это самая милая пара на свете. А некоторые подписчики отметили, с какой любовью Джереми смотрит на свою жену.

Свитеделями выступили друзья пары Дакота Джонсон и Крис Мартин.

Напомним, Уайт и Тимлин познакомились 11 лет назад на съемках фильма "Выпускники". Все это время возлюбленные не состояли в официальном браке. В прошлом году пара насладилась еще одним радостным событием — у Джереми и Эддисон родилась дочь.

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Все по теме:

Свадьба, Женитьба, Знаменитости, Церемония, Актер, Джереми Аллен Уайт, Эддисон Тимлин.
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