Актер Джереми Аллен Уайт уже женился на Эддисон Тимлин

Джереми Аллен Уайт и Эддисон Тимлин встречались на протяжении 11 лет. В апреле пара объявила о своей помолвке, а на днях наконец произошло долгожданное радостное событие — свадьба возлюбленных.
В своем Instagram Тимлин опубликовала две фотографии, на которых пара одета в одинаковые черные джинсовые куртки. На спинах вышиты сердечки с их прозвищами, также на куртке красуются надписи "до самой смерти". Таким оригинальным аксессуаром Джереми и Эддисон решили дополнить свои свадебные образы.
Счастливые сердца, — подписала снимок Эддисон.
В комментариях коллеги и поклонники поздравили молодоженов с радостным событием.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Так счастлива за вас, ребята. Я люблю вашу любовь друг к другу, — написала Эмма Кинни. Многие добавили, что пара Джереми и Эддисон — это самая милая пара на свете. А некоторые подписчики отметили, с какой любовью Джереми смотрит на свою жену.
Свитеделями выступили друзья пары Дакота Джонсон и Крис Мартин.
Напомним, Уайт и Тимлин познакомились 11 лет назад на съемках фильма "Выпускники". Все это время возлюбленные не состояли в официальном браке. В прошлом году пара насладилась еще одним радостным событием — у Джереми и Эддисон родилась дочь.