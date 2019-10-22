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Президентский принт: украинская ведущая в эпатажном платье (Фото)

Президентский принт: украинская ведущая в эпатажном платье (Фото)
17:20 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Наряд ведущей украсили принты Кучмы, Ющенко и даже Януковича.

Украинская телеведущая Василиса Фролова вызвала споры пользователей Facebook очередным появлением в эфире канала "Прямий". На этот раз причиной дискуссий стал ее дизайнерский наряд - яркое платье с лицами президентов Украины: Кравчука, Кучмы, Ющенко, Порошенко и даже Януковича. А вот Зеленскому, похоже, места не нашлось. Во всяком случае пока.

Снимки Фроловой в оригинальном наряде появились на ее личной странице в соцсети и в паблике телеканала. Там наряд получил весьма неоднозначные оценки, которые до сих пор колеблются между отзывами "вау, креативно" и "чересчур эпатажно".

"Если хотите ощутить на себе все многообразие гнусных оскорблений - не надо идти в политику, можно просто рискнуть надеть платье с принтом всех президентов", - написала Фролова и привела несколько любимых цитат из комментариев вроде "лучше бы умом блистала" и "путин на всю голову". 

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Тем не менее, мнения о платье дизайнера Катерины Геллы разошлись. Некоторые фолловеры Фроловой посчитали его весьма привлекательным: "Обалденный наряд, вы чего?", "Яркая Василиса. Очень круто смотрится", "Оригинально, интересно", - пишут под снимками.

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Президент, Телеведущая, Ведущая, Эпатаж, Наряд, Украинская телеведущая, Украинская, Василиса Фролова.
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