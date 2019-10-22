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Сестры-близняшки: Маша Ефросинина поделилась милым фото с дочерью (Фото)

Сестры-близняшки: Маша Ефросинина поделилась милым фото с дочерью (Фото)
19:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая отправилась на отдых в Мексику, показала поклонникам фото со своей 15-летней дочерью Наной.

О своем далеком путешествии Ефросинина написала на странице в Инстаграм. Звезда отметила, что она полетела в Мексику с дочерью и мужем Тимуром. Младшего 5-летнего сына Александра супруги не взяли.

"Мы не взяли Саньку, так что он вроде и сам понял, как важно сейчас нас отпустить втроем. Ведь он вряд ли вспомнит эту поездку. А вот наша девочка (Нана, – LifeStyle 24) уже запомнит ее на всю жизнь!" – объяснила Маша отсутствие сына в семейном путешествии.

Звездная мама опубликовала совместное фото с Наной. Подписчики в сети были ошеломлены их сходством.

 
 
 
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Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

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В подписи телеведущая дала советы, что можно делать во время долгого перелета. К слову, дорога из Украины в Мексику составляет около 18 часов. Маша Ефросинина рекомендует взять с собой книгу, чтобы читать в дороге, выпить 5 мг мелатонина и проспать некоторое время или смотреть фильмы.

На новом фото Маша Ефросинина позирует в платье длины макси зеленого оттенка. Телеведущая дополнила свой образ клатчем в тон и удобной обувью без каблуков.

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Знаменитости, Звезды, Дочь, Фото, Маша Ефросинина, Украинская телеведущая.
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