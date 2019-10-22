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Во сколько оценивается состояние британской королевской семьи
Во сколько оценивается состояние британской королевской семьи

Во сколько оценивается состояние британской королевской семьи

Во сколько оценивается состояние британской королевской семьи
22:39 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Налоговые льготы и субсидии помогают родственникам королевы вести безбедную жизнь.

На протяжении поколений британскую королевскую семью окружали дворцы, драгоценности и произведения искусства, приобретенные на государственные средства. Благодаря щедрым субсидиям, налоговым льготам и дорогим подаркам королева Елизавета ІІ и члены ее семьи смогли накопить выдающиеся состояния, о которых в колонке для таблоида The Sun рассказал бывший член парламента и экс-министр внутренних дел Великобритании Норман Бейкер.

Королева Елизваета II: 1,6 миллиарда фунтов стерлингов

(51,4 млрд грн)

Огромное богатство королевы в значительной степени исходит от налогоплательщиков. Ее инвестиционный портфель (совокупность ценных бумаг разного вида) стоит не менее 500 миллионов фунтов стерлингов. Благодаря закону, принятому Уинстоном Черчиллем, он не облагался налогами в течение 40 лет, и это обошлось государственному бюджету в 900 миллионов фунтов стерлингов. 

Инвестиции Елизаветы II дополняются всевозможными ценностями, начиная от яиц Фаберже, скаковых лошадей, картин и ювелирных изделий, и заканчивая коллекцией марок, оцененной в 2001 году в 100 миллионов фунтов стерлингов.

Герцогство Ланкастерское, принадлежащее королеве, включает 10 замков и земли по всей стране. Оно оценивается в 534 миллиона фунтов стерлингов и в 2018 году принесло Елизавете доход в 20 миллионов фунтов стерлингов.

Принц Филипп: 44 миллиона фунтов стерлингов

(1,4 млрд грн)

Когда Филипп женился на королеве в 1947 году, его доход как герцога Эдинбургского составлял всего 11 фунтов в неделю. Сегодня, спустя более 70 лет, он получает от Суверенного гранта 359 000 фунтов стерлингов в год. Общее состояние супруга Елизаветы II оценивается в 28 миллионов фунтов стерлингов.

Принц Чарльз: 100 миллионов фунтов стерлингов

(3,2 млрд грн)

Чарльз владеет герцогством Корнуолл - недвижимым имуществом, годовой доход от которого превышает 21 млн фунтов стерлингов. Также Чарльз получает доход от автостоянок и школ серфинга на пляжах Корнуолла благодаря правам собственности на берег. Герцогство, которое считается частной собственностью сына Елизаветы II, также не облагается корпоративным налогом.

Принц Уильям: 30 миллионов фунтов стерлингов

(965,4 млн грн)

Личное богатство Уильяма, как полагают, отчасти основано на наследстве его прабабушки Королевы-матери, которая вложила большую часть своего состояния в 70 миллионов фунтов стерлингов в целевой фонд для своих правнуков. Это позволило Уильяму и Гарри разделить около 14 миллионов фунтов стерлингов между собой.

Их покойная мать, принцесса Диана Уэльская, также оставила сыновьям солидное наследство, которое, как считается, составляет около 13 миллионов фунтов стерлингов. Также состояние Уильяма пополняется ежегодными доходами от герцогства Корнуолл в размере 4 миллионов фунтов стерлингов.

Кейт Миддлтон: 8 миллионов фунтов стерлингов

(257,4 млн грн)

Точный размер состояния герцогини Кембриджской неизвестен, но оно, несомненно увеличивается благодаря множеству подарков, которые получает королевская пара. В их числе - виллы на карибском острове Мюстик и лыжные шале. Также Уильям и Кейт являются одними из нескольких членов королевской семьи, которые получили выгоду от льготных лизинговых сделок для приобретения первоклассных Audi.

Принц Гарри: 30 миллионов фунтов стерлингов

(965,4 млн грн)

Как и его брат, Гарри пользуется наследством от своей прабабушки и матери, а также получает 4 миллиона фунтов стерлингов в год от герцогства Корнуолл.

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В 2019 году Гарри попал в скандал из-за использования частных самолетов и дорогостоящей реконструкции его семейного дома - коттеджа Фрогмор. Это обошлось налогоплательщикам в 2,4 миллиона фунтов стерлингов.

Меган Маркл: 5 миллионов фунтов стерлингов

(160,9 млн грн)

Будучи голливудской актрисой, Меган Маркл уже накопила состояние в 3 миллиона фунтов стерлингов до того, как выйти замуж за Гарри. Связь с королевской семьей, безусловно, увеличила ее финансы и активы: теперь у нее есть ювелирная коллекция из 91 предметов стоимостью 600 000 фунтов стерлингов.

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