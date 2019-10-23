Актриса Кира Найтли раскрыла имя второй дочери

Новости шоу бизнеса:Кира шутливо рассказывала о том, что после рождения второго ребенка в ее доме начал твориться полный беспорядок.

На днях Кира Найтли дала интервью британскому изданию The Telegraph. В разговоре с журналистом актриса рассказала, что девочку, которую Кира родила в августе, назвали Делайла.

Найтли призналась, что совмещать работу и материнские обязанности очень непросто, поэтому ей приходится тщательно планировать день, в частности, из-за графика кормления малышки. Кира отметила во время интервью, что вышла из дома на шесть часов, подготовив запас для трех кормлений с помощью молокоотсоса, а после интервью поедет домой, чтобы снова покормить ребенка.

Актриса, позируя перед камерами при полном параде, призналась, что ее причесали и накрасили впервые за долгое время. А платье Кире одолжили.

Не ориентируйтесь на то, как я сейчас выгляжу, — пошутила Найтли. И отметила, что после рождения Делайлы может целыми днями ходить в пижаме и редко расчесывать волосы. Однако звезда воспринимает это с иронией и считает, что беспорядок в доме — абсолютно нормальное явление, когда в жизни происходят перемены.

Напомним, Кира Найтли родила второго ребенка в августе этого года, но общественность узнала об этом только в сентябре. Старшей дочери Киры, Эди, уже четыре года.