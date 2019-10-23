Скачать
Среда, 23.10.2019
Ядерные отходы, мост в Николаеве и Бортническая станция: что обсуждал Зеленский с президентом JICA
Ядерные отходы, мост в Николаеве и Бортническая станция: что обсуждал Зеленский с президентом JICA
Лайчак назвал "украинский кризис" наиболее острым в Европе в 21 веке
Лайчак назвал "украинский кризис" наиболее острым в Европе в 21 веке
Ярмоленко отмечает юбилей - 30 лет
Ярмоленко отмечает юбилей - 30 лет
Новолуние в конце октября 2019 года: рекомендации астрологов
Новолуние в конце октября 2019 года: рекомендации астрологов

Актриса Кира Найтли раскрыла имя второй дочери

Актриса Кира Найтли раскрыла имя второй дочери
11:19 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Кира шутливо рассказывала о том, что после рождения второго ребенка в ее доме начал твориться полный беспорядок.

На днях Кира Найтли дала интервью британскому изданию The Telegraph. В разговоре с журналистом актриса рассказала, что девочку, которую Кира родила в августе, назвали Делайла.

Найтли призналась, что совмещать работу и материнские обязанности очень непросто, поэтому ей приходится тщательно планировать день, в частности, из-за графика кормления малышки. Кира отметила во время интервью, что вышла из дома на шесть часов, подготовив запас для трех кормлений с помощью молокоотсоса, а после интервью поедет домой, чтобы снова покормить ребенка.

Актриса, позируя перед камерами при полном параде, призналась, что ее причесали и накрасили впервые за долгое время. А платье Кире одолжили.

Актер Джереми Аллен Уайт уже женился на Эддисон Тимлин

Не ориентируйтесь на то, как я сейчас выгляжу, — пошутила Найтли. И отметила, что после рождения Делайлы может целыми днями ходить в пижаме и редко расчесывать волосы. Однако звезда воспринимает это с иронией и считает, что беспорядок в доме — абсолютно нормальное явление, когда в жизни происходят перемены.

Напомним, Кира Найтли родила второго ребенка в августе этого года, но общественность узнала об этом только в сентябре. Старшей дочери Киры, Эди, уже четыре года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Кира Найтли, Знаменитости, Актриса, Актриса Кира Найтли, Имена для девочек.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 2:2 Динамо З: события матча
02 Лучшие народные способы чистки кровеносных сосудов
03 Медики рассказали, как правильно закусывать спиртное
04 Названы способы сделать кофе вкуснее и полезнее для здоровья
05 Эти продукты можно есть на ужин без вреда для фигуры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ОБСЕ: взрывы на Донбассе участились
ОБСЕ: взрывы на Донбассе участились
Дайджест ключевых новостей в Украине и мире 22 октября
Дайджест ключевых новостей в Украине и мире 22 октября
Гончарук не откажется от реформы децентрализации Гройсмана
Гончарук не откажется от реформы децентрализации Гройсмана
Актриса Кира Найтли раскрыла имя второй дочери
Актриса Кира Найтли раскрыла имя второй дочери
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь