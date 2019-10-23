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Американская телеведущая жестоко раскритиковала Меган Маркл

Американская телеведущая жестоко раскритиковала Меган Маркл
11:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Меган и Гарри вообще-то ей нравятся, но есть в герцогине что-то такое, что ее отталкивает.

Американская телеведущая Венди Уильямс раскритиковала герцогиню Сассекскую после премьеры документального фильма под названием "Гарри и Меган: африканское путешествие" (Harry & Meghan: An African Journey), в котором Меган Маркл рассказала о трудностях жизни после свадьбы с внуком Елизаветы II.

В документальном фильме ITV Меган Маркл дала редкое интервью с подробностями о своей королевской жизни. Герцогиня Сассекская вспомнила, как когда-то ее британские друзья отговаривали от отношений с принцем Гарри. Тогда приятели заявили актрисе, что британские таблоиды разрушат ее жизнь.

Американка не поверила таким словам и ответила: "О чем вы говорите? В этом нет никакого смысла! Обо мне не пишут в таблоидах".

На это отреагировала американская телеведущая Венди Уильямс, которая высмеяла герцогиню в прямом эфире своей программы. Она заявила, что Меган знала, на что шла и никто ее не будет жалеть.

Ты прекрасно знала, что делаешь. И я аплодирую этой истории о твоем королевском положении. Но, пожалуйста, не пытайся вызвать у нас сочувствие. Ты знала, на что идешь, - отметила Венди Уильямс.

Телеведущая добавила, что Маркл теперь королевская особа, поэтому за ней следят папарацци. Уильямс вспомнила о том, как когда-то, до отношений с Гарри, Меган пыталась пройти кастинг на шоу The Wendy Williams Show, чтобы стать моделью.

Случается всякое: принц Гарри и Меган Маркл снова вызвали возмущение среди родственников

Однако тогда девушка не прошла его. "Они не следили за тобой, когда ты снималась в "Форс-мажорах", мы даже не знали, кто ты, пока ты не пришла в Wendy", – добавила ведущая.

Кроме того, Венди Уильямс поинтересовалась, почему Меган и Гарри не переедут в Америку или Африку, если им не нравится жизнь в Великобритании. 

Гарри и Меган ничего не потеряют, если переедут в Америку. Почему бы и нет? Переезжайте в Америку и живите периодически в Африке, как вы того хотите. Вам все равно придется вернуться в Англию. У вас есть особняк в Малибу, большой дом (я никогда не была в Африке, поэтому не знаю), отель или где вы там собираетесь жить в Африке, или же в собственный дворец в Англии, – заявила американская телеведущая.

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Кино, Принц Гарри, Шоу, Королевская семья, Критика, Меган Маркл.
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