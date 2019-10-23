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Герцогиня Сассекская ослепила ярким образом на светском мероприятии в Лондоне

Герцогиня Сассекская ослепила ярким образом на светском мероприятии в Лондоне
12:45 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Это первый официальный выход бывшей актрисы после премьеры документального фильма под названием "Гарри и Меган: африканское путешествие".

Меган Маркл порадовала всех своим новым выходом в свет. Во вторник, 22 октября, в знаменитом лондонском Альберт-Холле прошла церемония открытия саммита One Young World. Знаменитость стала почетной гостьей и участницей мероприятия, присоединившись к активистам и лидерам в решении вопросов глобального характера. 

На этой церемонии Меган маркл приковала к себе внимание всех присутствующих на саммите. Кажется, будто Меган на время забыла, что она теперь герцогиня, и решила вспомнить актерское прошлое с его яркими выходами в свет.

Герцогиня появилась на публике в очень женственном платье фиолетового оттенка от Artizia Babaton, стоимость которого составляет около 150 долларов. 

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Платье закрытое, с длинными рукавами, подчеркнутой линией талии и слегка расклешенной юбкой с разрезом, оно зрительно стройнило и доказало, что фигура герцогини уже практически полностью восстановилась после беременности и родов. Такой шикарный образ дополнили замшевые туфли темно-синего оттенка от Manolo Blahnik (около 650 долларов), а также лаконичные украшения. Длинные волосы знаменитости были распущены по плечам и уложены роскошными волнами, а макияж выполнен достаточно яркий – со стрелками и голубыми тенями.

Она прошлась по ковровой дорожке, приветствуя всех присутствующих и просто сияя от счастья. Отметим, в скором времени принц Гарри и Меган планируют все-таки взять перерыв в активной светской жизни и исполнении королевских обязанностей. Они решили отправиться в 6-недельный отпуск, чтобы восстановить силы после тура в Африку и прочих изматывающих поездок, мероприятий и внимания прессы. Также они хотят насладиться общением с сыном и навестить маму Меган, Дорию.

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Принц Гарри, Знаменитости, Стиль, Образ, Меган Маркл, герцогиня Сассекская.
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