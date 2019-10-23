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Актриса Сара Джессика Паркер рассказала, в чем не похожа на Кэри Брэдшоу

Актриса Сара Джессика Паркер рассказала, в чем не похожа на Кэри Брэдшоу
15:04 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Исполнительница этой роли Сара Джессика Паркер совсем не похожа на свою героиню.

Кэри Брэдшоу из сериала "Секс в большом городе" любит покупки и готова отдать последние деньги ради новой пары туфель.

В одном из интервью Паркер рассказала, что не может назвать себя шопоголиком, и в этом она абсолютно уверена.

Уже много лет я не считаю себя зависимой от шопинга. Раньше я немного была шопоголиком. Но шопинг временами делает меня беспокойной, — утверждает актриса. 

 
 
 
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Sunglasses, check. Borrowed coat, bag and dress, check. Old socks, check. @sjpcollection Celine in Taupe Satin, check. Off to my second day with the brilliant, amazing women of @businesschicks in Melbourne. X, Sj

Публикация от SJP (@sarahjessicaparker)

Звезда сериала "Секс в большом городе" признается, что всегда задает себе огромное количество вопросов, перед тем как купить какую-то вещь. Именно из-за внутренних терзаний она чувствует себя тревожно.

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Если я что-то покупаю, я говорю себе: "О, мне действительно это нужно? Неужели я буду хотеть это и через 5 лет? Это будет хорошо выглядеть на мне через 5 лет?" — поделилась Паркер.

Но некоторые особенности своей героини актриса все-таки переняла. По словам Сары Джессики, у Брэдшоу она подхватила привычку все накапливать. Эту новую черту характера не может понять даже муж актрисы Мэттью Бродерик. На размышления о том, что же будет, когда Паркер выйдет на пенсию, заботливый Мэттью отвечает, что этот момент не настанет никогда. Но Сара все равно хранит в своем шкафу ненужные вещи, которые, как она считает, явно пригодятся ей, когда она все-таки выйдет на пенсию.

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Актриса, Шопинг, Сара Джессика Паркер, Знаменитость, Героиня, Шопоголизм.
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