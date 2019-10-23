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Звезда фильма "Один дома" станцевал на сцене вместе с известной певицей

Звезда фильма "Один дома" станцевал на сцене вместе с известной певицей
14:37 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На сцене они танцевали рядом перед тысячами зрителей, а певица даже повторила знаменитый момент из Один дома.

Маколей Калкин присоединился к американской певице Лиззо на ее недавнем концерте. 39-летний актер выложил в Instagram и Twitter видео, где зажигательно танцует и обнимается с исполнительницей, получившей в 2019 году целых четыре номинации на премию MTV Video Music Awards.

Очевидно, что Калкин и Лиззо находятся в дружеских отношениях. 

"Когда @lizzobeeating просит вас изобразить дурацкий танец... Вы встаете и изображаете дурацкий танец", - написал Калкин в социальных сетях. 

 
 
 
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When @lizzobeeating asks you to do a silly dance... You get up there and do a silly dance.

Публикация от Macaulay 'Instagram' Culkin (@culkamania)

После того, как Калкин закончил танцевать, Лиззо пошутила над его ролью в «Один дома», воссоздав шокированное выражение Кевина МакКаллистера. Калкин, который, как известно, ненавидит возвращаться к этой роли, хорошо воспринял пародию подруги. Лиззо затем обняла его и попросила толпу отдать актеру должное.

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Во время редкого интервью в 2018 году Калкин на шоу Эллен ДеДженерес сказал, что больше не будет смотреть классический рождественский фильм и даже старается не показываться на публике в праздничные дни. Когда незнакомцы просят его сделать "лицо Кевина", актер отказывается.

"Нет. Был там, делал это. Но мне сейчас 37 лет, хорошо?" - сказал он ДеДженерес.

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Актер, Один дома, Маколей Калкин, Знаменитость, Танцы.
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