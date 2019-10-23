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Среда, 23.10.2019
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Полиграф ШарикoOFF хочет получить украинское гражданство: стало известно почему

Полиграф ШарикoOFF хочет получить украинское гражданство: стало известно почему
20:49 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Сейчас у белорусского рэпера есть вид на жительство.

Белорусский рэпер Серёга давно говорил о том, что хочет получить украинское гражданство. Сейчас он собирает все необходимые документы для того, чтобы стать гражданином Украины.

В программе "Життя відомих людей" рэпер рассказал, с какими трудностями столкнулся во время оформления украинского гражданства, и объяснил, почему решил его получить. Отметим, что сейчас у Серёги есть вид на жительство, который он получил в 2014 году.

"А гражданство я сейчас оформляю. Все по закону. Это целую кипу справок я должен собрать. Это не так просто – стать гражданином Украины. Вот то, что у меня дети граждане Украины – это не считается. То, что я пять лет прожил. Вид на жительство у меня, не нарушал закон, недвижимость – это не считается", - объяснил рэпер.

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На вопрос, почему Серега решил осесть именно в Украине, он ответил: "Мне кажется, что многие люди, даже те, которые стесняются об этом говорить и никогда этого не скажут, с большой теплотой относятся к этой стране и мечтали бы здесь жить. Потому что лучший вариант – это Украина. И сейчас, когда новая надежда, новая свобода, новая вера. Новая эпоха".

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Гражданство, Серега, Украинское гражданство, Рэпер Серега, Белорусский рэпер, Полиграф ШарикoOFF.
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