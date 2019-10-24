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Четверг, 24.10.2019
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Настя Каменских похвасталась пляжной фотосессией

Настя Каменских похвасталась пляжной фотосессией
10:47 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На снимках исполнительница позирует в купальнике на пляже.

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, поделилась с поклонниками позитивными снимками, сделанными на берегу океана.

Соответствующие кадры артистка опубликовала в своем Instagram. На снимках Настя запечатлена в белом бикини и прозрачном платье телесного цвета. Певица позирует на пляже и выглядит очень счастливой.

На отдых Каменских отправилась не одна, а со своим мужем Потапом. Где они проводят мини-отпуск, супруги не уточнили. Но фанаты узнали в этом месте Мексику. 

 
 
 
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Just u and nature... u don’t need more

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Настя Каменских рассказала о семейной жизни с Потапом (Фото)

"Настя светится от счастья", "Красивое место", "Шикарно, и больше ничего. Любимый ,ты и природа", "Это Мексика! Я угадала? Канкун.. Были в феврале этого года. Очень красиво", "Какие живые фото", "Отличное место в Мексике я так его люблю Тулум. Рай на земле", "Это же Канкун. Хорошего отдыха".

Настя также не упустила возможности похвастаться своей фигурой, устроив фотосессию в купальнике. Автором снимков, судя по всему, был Потап.

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Пляж, Отдых, Фотосессия, Настя Каменских, Певица, Знаменитость, Артистка, НК, Пляжная фотосессия.
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