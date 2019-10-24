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Четверг, 24.10.2019
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Меган Маркл попала в курьезную ситуацию (Видео)

Меган Маркл попала в курьезную ситуацию (Видео)
11:10 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Соответствующее видео опубликовано в социальной сети Instagram.

Меган Маркл, которая показала похудевшую после родов фигуру в элегантном платье, часто дает СМИ повод говорить о себе.

В этот раз она попала в курьезную ситуацию на открытии One World Summit в Лондоне.

Герцогиня Сассекская поднялась на сцену к основательнице Всемирного форума молодежи One Young World Кейт Робертсон, чтобы поздравить ее. 

 
 
 
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Sabah sabah çok güldüm Modern kraliyet üyesine nasıl davranacağını bilemeyen birinin dramı Meghan bu görüntülerden ekstra sempati toplar artık #meghanmarkle #royal #royalfamily

Публикация от Timelessmagg (@timelessmagg)

Американская телеведущая жестоко раскритиковала Меган Маркл

На опубликованном видео заметно, что знаменитость направилась к основательнице и хотела ее обнять. Но в тоже время Робертсон протянула Меган руку, чтобы пожать ее ладонь, что оказывается правильно в соответствии с королевским протоколом.

Но все-таки герцогиня Сассекская, качая головой, дала основательнице понять, что хотела ее обнять. В результате женщины обнялись и посмеялись с случившейся ситуации. Но  пока неизвестно, как к таким проявлениям жены принца Гарри отнесутся в Кенсингтонском дворце. Также известно, что Меган часто нарушает королевский протокол, чем уже не раз вызывала возмущение Елизаветы II.

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Все по теме:

Знаменитости, Смех, Королевская семья, Юмор, Курьезные ситуации, Меган Маркл, One World Summit.
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