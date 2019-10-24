Меган Маркл попала в курьезную ситуацию (Видео)

Новости шоу бизнеса:Соответствующее видео опубликовано в социальной сети Instagram.

Меган Маркл, которая показала похудевшую после родов фигуру в элегантном платье, часто дает СМИ повод говорить о себе.

В этот раз она попала в курьезную ситуацию на открытии One World Summit в Лондоне.

Герцогиня Сассекская поднялась на сцену к основательнице Всемирного форума молодежи One Young World Кейт Робертсон, чтобы поздравить ее.

На опубликованном видео заметно, что знаменитость направилась к основательнице и хотела ее обнять. Но в тоже время Робертсон протянула Меган руку, чтобы пожать ее ладонь, что оказывается правильно в соответствии с королевским протоколом.

Но все-таки герцогиня Сассекская, качая головой, дала основательнице понять, что хотела ее обнять. В результате женщины обнялись и посмеялись с случившейся ситуации. Но пока неизвестно, как к таким проявлениям жены принца Гарри отнесутся в Кенсингтонском дворце. Также известно, что Меган часто нарушает королевский протокол, чем уже не раз вызывала возмущение Елизаветы II.