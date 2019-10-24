Герцогиня Сассекская украсила обложку юбилейного номера британского глянца

Новости шоу бизнеса:На инстаграм странице британского Tatler появился анонс ноябрьского номера, который украсило фото Меган Маркл.

В декабре этого года британской версии журнала Tatler исполняется 310 лет. По случаю юбилейной даты редактор глянца решил украсить лицевую страницу лицом наиболее обсуждаемой персоны в Великобритании. На обложке Tatler – герцогиня Сассекская, Меган Маркл.

Как известно, представителям королевской семье не разрешается напрямую общаться с прессой или соглашаться на стилизованные съемки. Однако это не является причиной отсутствия их лиц на обложках журналов.

Главный редактор журнала Ричард Деннен заявил, что он не зря выбрал именно герцогиню Сассекскую. После свадьбы с принцем Гарри и рождения первенца она стала самой обсуждаемой персоной не только в Великобритании, а во всем мире.

Я думаю, она сказочная. Мне нравится, что она независима и не боится делать все по-своему. Мне нравится ее выбор одежды: ее наряды шикарные, сложные и взрослые. И также нравится, как она приносит свежее дыхание Калифорнии в пыльные коридоры старой гвардии, – сказал Ричард Деннен о Меган Маркл.

Интервью герцогини Сассекской в юбилейном номере не будет, однако редакция Tatler провела общенациональный опрос и узнала, как британцы относятся к Меган Маркл. Свое экспертное мнение о герцогине Сассекской выскажут также четыре журналиста в отдельно отведенных для них колонках.