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Четверг, 24.10.2019
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Такой вы ее никогда не видели: Катя Осадчая показала свой образ на Хэллоуин (Фото)

Такой вы ее никогда не видели: Катя Осадчая показала свой образ на Хэллоуин (Фото)

Такой вы ее никогда не видели: Катя Осадчая показала свой образ на Хэллоуин (Фото)
15:45 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Знаменитость перевоплотилась в героиню фильма "Семейка Адамсов".

Украинская телеведущая Катя Осадчая показала, как готовится к самому страшному празднику года - Хэллоуину. Знаменитость перевоплотилась в героиню фильма "Семейка Адамсов" - Мартишу (Morticia Addams), а фото выложила в своем Instagram.

На снимке ведущая "Светской жизни" позирует в черном кружевном платье и в парике. Мистический образ дополнен ярким макияжем и лодочками в тон наряду. 

"Вы уже готовы к Хэллоуину? Мы вчера репетировали на премьере. А кем вы будете в этом году?", - поинтересовалась Катя у поклонников.

 
 
 
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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

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Фанаты написали что не сразу узнали на фото телеведущую, но образ им понравился. 

"Не узнала даже, очень эффектно", "А вам идет", "Вам очень идет образ! Очень стильно выглядите с черным цветом волос", "Ой, вы такая необычная, неожидаемая в таком цвете. Но вам идет. Настоящая девушка - вамп", "Сразу и не узнать", "Катя - это ваш образ", "Я вас и не узнала, красотка", - восхищаются фаны под постом.

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Все по теме:

Знаменитости, Образ, Фото, Хэллоуин, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Новый стиль, Брюнетка, Телезвезд.
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