Такой вы ее никогда не видели: Катя Осадчая показала свой образ на Хэллоуин (Фото)

Новости шоу бизнеса:Знаменитость перевоплотилась в героиню фильма "Семейка Адамсов".

Украинская телеведущая Катя Осадчая показала, как готовится к самому страшному празднику года - Хэллоуину. Знаменитость перевоплотилась в героиню фильма "Семейка Адамсов" - Мартишу (Morticia Addams), а фото выложила в своем Instagram.

На снимке ведущая "Светской жизни" позирует в черном кружевном платье и в парике. Мистический образ дополнен ярким макияжем и лодочками в тон наряду.

"Вы уже готовы к Хэллоуину? Мы вчера репетировали на премьере. А кем вы будете в этом году?", - поинтересовалась Катя у поклонников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 24 Окт 2019 в 2:09 PDT

Фанаты написали что не сразу узнали на фото телеведущую, но образ им понравился.

"Не узнала даже, очень эффектно", "А вам идет", "Вам очень идет образ! Очень стильно выглядите с черным цветом волос", "Ой, вы такая необычная, неожидаемая в таком цвете. Но вам идет. Настоящая девушка - вамп", "Сразу и не узнать", "Катя - это ваш образ", "Я вас и не узнала, красотка", - восхищаются фаны под постом.